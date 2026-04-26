Quanto costano i dolci di Cracco per la Festa della Mamma 2026

Lo chef Carlo Cracco ha deciso di realizzare per la Festa della Mamma 2026 una torta speciale ma anche delle madeleine che possono essere decorate

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La Festa della Mamma, che cade la seconda domenica di maggio, rappresenta ogni anno una data particolare per celebrare questo legame speciale. In occasione di questa ricorrenza, Carlo Cracco realizza da anni dei dolci che da sempre si distinguono per eleganza e materie prime di alta qualità. Anche quest’anno lo chef vicentino ha pensato a delle realizzazioni ad hoc per celebrare la Festa della Mamma 2026.

La torta di Cracco per la Festa della Mamma 2026

Nonostante i recenti impegni e nuovi progetti come la partecipazione al Vinitaly e l’apertura di un nuovo ristorante a Roma, Carlo Cracco è rimasto fedele alle tradizioni. Come per altre occasioni lo chef ha pensato di festeggiare la Festa della Mamma con delle creazioni speciali. Nel suo sito internet ufficiale sono state così condivise le creazioni per celebrare questa ricorrenza speciale.

Tra le proposte principali spicca la Torta Rosa, Mandorla e Lampone, pensata come dolce simbolo della festa della mamma 2026. Il prezzo di questa si attesta intorno ai 30 euro nella versione base. La torta si caratterizza per una struttura dove il crumble alla mandorla si unisce alla morbidezza delle ganache interna composta da tre gusti, rosa, lampone e mandorla. La combinazione tra rosa, lampone e mandorla crea, poi, una combinazione davvero originale.

Carlo Cracco ha poi pensato alla versione combinata torta più gelatine, proposta a 48 euro. In questo caso, la torta viene accompagnata da una selezione di gelatine dai gusti floreali e fruttati, come rosa, pesca e mango, racchiuse in una confezione davvero elegante. Ancora più ricca è la proposta che include madeleine, gelatine e torta, con un prezzo che raggiunge i 58 euro. Le madeleine, soffici e profumate, vengono abbinate a sac à poche che permette di decorarle. Le gelatine, disponibili al lampone o alla menta, aggiungono una componente fresca e leggera.

Gli altri dolci di Cracco per la Festa della Mamma 2026

Come altri chef, anche Carlo Cracco ha pensato di arricchire la sua proposta di dolci per la festa della mamma 2026 con diversi prodotti. Per chi preferisce un regalo più originale e curato, la confezione da sei madeleine rappresenta una scelta interessante, con un prezzo di circa 16 euro. In questo caso il valore non è solo nel prodotto, ma nell’esperienza proposta dato che insieme alle madeleine ci sono due sac à poche, una alla nocciola e una al pistacchio. Decorare i dolci insieme, infatti, diventa un gesto simbolico, capace di rafforzare il legame tra chi dona e chi riceve.

Le gelatine artigianali, invece, si posizionano su una fascia di prezzo intorno ai 15 euro per le varianti singole, come lampone o menta, mentre la versione assortita di frutta arriva a circa 21 euro. Si tratta di prodotti pensati per un consumo più leggero. Infine, esistono anche le combinazioni composte dall’unione di due o più prodotti. Ad esempio, c’è la combinazione madeleine e gelatine, oppure madeleine e gelatine, disponibili nei gusti lampone o menta, confezionate nell’elegante caddy.

Dal punto di vista logistico, è importante considerare che i prodotti dedicati alla Festa della Mamma 2026 vengono generalmente distribuiti a partire da fine aprile (dal 28 aprile). Questo permette di garantire freschezza e qualità.