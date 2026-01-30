Siete alla ricerca della perfetta idea regalo per festeggiare San Valentino 2026? Scopriamo la ricca selezione di dolci firmati da Carlo Cracco

Forse ad alcuni potrà sembrare banale, ma c’è davvero qualcosa di più romantico di una scatola di cioccolatini, magari accompagnata da un mazzo di rose? È l’idea regalo perfetta per San Valentino 2026, soprattutto se la scelta ricade su un prodotto artigianale di altissima qualità: è il caso dei dolci firmati da Carlo Cracco, uno degli chef più famosi e rinomati d’Italia. Sul suo shop online è possibile trovare un’ampia selezione di prelibatezze da regalare – o da regalarsi – per un San Valentino da favola. Ecco quali sono i dolci di Cracco e quanto costano.

I dolci di San Valentino 2026 di Carlo Cracco

Nonostante i molteplici impegni di questi mesi, tra cui l’ormai prossima apertura del suo nuovo ristorante a Roma, lo chef Carlo Cracco non rinuncia ad una delle occasioni più “ghiotte” dell’anno: per San Valentino 2026, ha già preparato il suo ricco catalogo di golosità dedicate agli innamorati, la scelta ideale per chi vuole sorprendere il proprio partner e arrivare al suo cuore… prendendolo per la gola. Immancabili i Cioccolatini di San Valentino, un’elegante confezione rossa contenente cuori di cioccolato al latte e fondente con un’anima di lampone e di frutto della passione.

Ci sono poi i Baci di San Valentino, composti da una frolla bianca e una rosa realizzate con farina di mandorle e due ripieni cremosi, alla vaniglia e alla fragola. Per un’esperienza sensoriale più piccante, la Tavoletta di San Valentino è assolutamente da provare: l’involucro di cioccolato fondente racchiude una vellutata ganache al cioccolato, impreziosita dal lampone e dal peperoncino, per un sapore acidulo e leggermente speziato. Un vero e proprio viaggio nel gusto, tra armonie sensazionali e accostamenti unici.

Naturalmente, sono disponibili anche i Biscotti di San Valentino, deliziosamente realizzati a forma di cuore. La confezione racchiude tre diversi gusti: cocco, cioccolato fondente intenso e frutti di bosco. Per chi cerca un regalo davvero super, è possibile acquistare uno dei kit firmati da Carlo Cracco. Lo shop online propone due Combo, una con Baci e Tavoletta e l’altra con Baci e Cioccolatini. La Combo Perfetta è invece la più completa, contenente i Baci, i Cioccolatini, la Tavoletta e i Biscotti. Infine, è disponibile il Kit Aperitivo Dolce: al suo interno ci sono i Baci, una caddy di Carre Nougatine al cioccolato fondente e un distillato (a scelta tra gin, amaro bianco e limoncello).

Quanto costano i dolci di Carlo Cracco

Ma veniamo ai prezzi: quanto costano i dolci di San Valentino 2026 realizzati da Carlo Cracco? La confezione di Cioccolatini (6 pezzi) è venduta a 21 euro, mentre quella di Baci (6 pezzi) è disponibile a 19 euro e la Tavoletta a 20 euro. La scatola di biscotti (500 gr) costa invece 36 euro. Chi vuole spendere un po’ di più e aggiudicarsi un regalo davvero speciale può scegliere tra le varie Combo: quella con Baci e Tavoletta viene 36 euro, mentre quella con Baci e Cioccolatini costa 37 euro.

La Combo Perfetta, che racchiude tutte le prelibatezze firmate dallo chef, è ovviamente la più costosa: ha un prezzo di 94 euro. Infine, il Kit Aperitivo Dolce. Il prezzo varia in base al distillato scelto: la confezione con limoncello costa 69 euro, quella con amaro bianco 74 euro e quella con gin 75 euro.