Lo chef Antonino Cannavacciuolo propone alcune gustosissime novità per festeggiare San Valentino 2026: scopriamo quanto costano i suoi dolci

Si avvicina il giorno più romantico dell’anno, un’occasione meravigliosa per trascorrere del tempo di qualità con il proprio partner. E cosa c’è di meglio che festeggiare con una dolce creazione di pasticceria? Gli chef più rinomati d’Italia stanno “affilando” le spatole, sfidandosi a colpi di buonissime prelibatezze che, per i più golosi, rappresentano un’ottima idea regalo per San Valentino 2026. Scopriamo insieme quali sono le novità dell’anno proposte da Antonino Cannavacciuolo e quanto costano i suoi dolci.

Le novità di Cannavacciuolo per San Valentino 2026

Considerato a furor di popolo uno degli chef più importanti d’Italia (grazie anche alla sua presenza televisiva), Antonino Cannavacciuolo si prepara a regalare un San Valentino 2026 davvero speciale a moltissime coppie. E no, non stiamo parlando soltanto di coloro che hanno intenzione di trascorrere una giornata a cinque stelle presso il suo ristorante Villa Crespi, ospitato all’interno dell’omonimo hotel affacciato sul lago d’Orta. Lo chef ha infatti in serbo alcune interessanti proposte nel suo shop online, dedicate a chi vuole celebrare l’amore con un dolce d’alta pasticceria.

Cannavacciuolo ha creato la sua linea di prodotti per San Valentino 2026, che include alcune novità gustosissime. Una ricca selezione di prelibatezze, disponibile sul web solamente per un periodo di tempo limitato, per sorprendere la persona che amiamo. Iniziamo con la Crostata Desiderio, romantica torta realizzata artigianalmente con ingredienti di altissima qualità, tra cui frutto della passione, lampone e Grand Marnier, decorata con eleganti cuoricini di cioccolato bianco. Molto elegante è anche la Tavoletta di Cioccolato Bianco, impreziosita da cuori di cioccolato alla fragola e al lampone.

Un’altra idea regalo è la confezione di Praline Ripiene, deliziosi cioccolatini in un’elegante box dal design esclusivo. Ogni pralina è un mix di ingredienti che crea un’armonia unica, dalla fragola al basilico, passando per il frutto della passione, il peperoncino, la ciliegia e i fiori di sambuco. Ma la proposta più romantica per il 2026 è il Cuore di Cremino, incantevole creazione di cioccolato rosso a forma di cuore con un ripieno a base di cioccolato bianco, crepe dentelle e riso soffiato. Il cremino è decorato con una scritta realizzata in delicato cioccolato bianco: è disponibile nella versione standard, con la scritta “love”, e nella versione personalizzata.

Quanto costano i regali di Cannavacciuolo per San Valentino

Disponibili solamente nel suo shop online, i dolci di San Valentino 2026 realizzati da Antonino Cannavacciuolo sono l’ideale per sorprendere il proprio partner. Ma quanto costano? La Crostata Desiderio (disponibile solamente dal 30 gennaio) da 420 grammi si può acquistare a 28 euro, mentre il prezzo di una Tavoletta al Cioccolato Bianco da 80 grammi è di 14 euro. L’asticella si alza un po’ per la box regalo di Praline Ripiene da 200 grammi, venduta a 34 euro. Il Cuore di Cremino costa invece 36 euro nella versione standard e 40 euro per chi desidera la scritta personalizzata.

Chef Cannavacciuolo ha poi in serbo altre sorprese per San Valentino. Una di queste è la Crostata Cioccolato e Lampone, naturalmente a forma di cuore: anch’essa sarà disponibile solamente dal 30 gennaio al prezzo di 28 euro (nel formato da 350 grammi). C’è poi la box Cuoricini di Cioccolato, con cioccolatini in tre diverse varianti – lampone e rosa, passion fruit e caramello salato: la confezione da 310 grammi costa 23 euro. Infine, le box speciali di San Valentino: