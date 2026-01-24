Iginio Massari ha pensato anche la festa di San Valentino 2026 di realizzare alcuni dolci regalo davvero speciali per la festa degli Innamorati

Appassionata di viaggi, di trail running e di yoga, ama scoprire nuovi posti e nuove culture. Curiosa, determinata e intraprendente adora leggere ma soprattutto scrivere.

San Valentino è da sempre l’occasione perfetta per celebrare l’amore, anche attraverso il cibo e in particolare i dolci. Cioccolatini e confezioni eleganti diventano protagonisti di una festa che unisce romanticismo e piacere gastronomico. Anche per il 2026, Iginio Massari firma una collezione di dolci pensati appositamente per la Festa degli Innamorati. Sul sito ufficiale di Iginio Massari Alta Pasticceria, la sezione dedicata a San Valentino raccoglie praline, cremini, crostate e gelatine a tema cuore, ideali come regalo gourmet.

Dolci di San Valentino 2026 di Massari: prezzi e novità

Come hanno fatto altri chef, anche la collezione di San Valentino 2026 di Iginio Massari punta su una combinazione di proposte che spazia dal cioccolato alle confetture, fino alle gelée fruttate. Tra le principali novità spiccano le Praline San Valentino – Edizione Speciale, pensate dalla famiglia Massari proprio per celebrare la Festa degli Innamorati.

Si tratta di una selezione di cioccolatini a forma di cuore e semisfera, con abbinamenti ben studiati. Ci sono cuori di cioccolato fondente con ripieno al passion fruit, cuori di cioccolato bianco con mandorla e vaniglia, praline semisfera al cioccolato bianco con ripieno alla nocciola e al cioccolato al latte con pistacchio salato. Le confezioni disponibili sono due: da 9 pezzi (70 grammi) al prezzo di 15,50 euro e da 16 pezzi (125 grammi) a 25 euro.

Altra novità molto attesa è il Cremino di San Valentino, proposto a 19,50 euro e spedito a partire dal 2 febbraio. Per l’occasione, il classico cremino viene reinterpretato in chiave romantica: un cuore di pralinato al pistacchio racchiuso in una copertura di cioccolato al lampone. Un prodotto a disponibilità limitata, pensato per chi cerca un regalo elegante ma dal gusto deciso.

Tra i bestseller stagionali torna anche la Crostata di San Valentino, una delle proposte più amate del periodo. A forma di cuore, con confettura extra di lamponi e mele, è realizzata su una base di frolla Milano arricchita con vaniglia e miele d’acacia. La crostata pesa 290 grammi e viene proposta al prezzo di 25 euro.

Non mancano le Gelatine di San Valentino – Edizione Limitata. Le gelée a forma di cuore, ricoperte da cristalli di zucchero, sono disponibili nei gusti fragola, fragola con panna, mirtillo ed essenza di rose. I formati sono due: confezione da 9 pezzi (145 grammi) a 15,50 euro e confezione da 20 pezzi (330 grammi) a 29 euro.

I bestseller di Iginio Massari sul sito ufficiale

Accanto alle edizioni speciali per San Valentino, il sito ufficiale di Iginio Massari Alta Pasticceria propone una selezione di dolci bestseller che restano tra i regali più scelti anche per la festa degli innamorati. Le praline, ad esempio, rappresentano un grande classico a partire da 15,50 euro. Ci sono anche le praline fantasia che sono un assortimento di praline al pistacchio, mandorla e nocciola, in confezioni da 9-16-25 pezzi con prezzi che vanno dai €15,50 ai €37,00.

Molto apprezzati anche i cremini assortiti e cremini arcobaleno, piccoli cubetti dalla composizione stratificata e dalla consistenza vellutata. Sono pensati per essere gustati lentamente, lasciandoli sciogliere in bocca. I gusti spaziano dal cioccolato fondente al latte, passando per il “tre cioccolati”, fino a varianti più aromatiche come pistacchio e caffè o mandorla. Le confezioni variano da 9 a 36 pezzi, con assortimenti che cambiano in base al periodo dell’anno. Ci sono poi le gelatine alla frutta, un bestseller tra prodotti di Massari che hanno diversi gusti come Ananas, Cedro, ciliegia gialla.