Dolcetto o scherzetto? Ecco quanto costano le interessanti proposte di pasticceria firmate da Carlo Cracco in occasione della festa di Halloween 2025

Tutti pronti per il 31 ottobre: manca poco alla festa di Halloween, e anche i grandi chef stanno “affilando le spatole” per la notte più spaventosa dell’anno. I loro dolcetti d’autore sono delle vere e proprie creazioni di pasticceria a tema horror dedicate ad un’occasione speciale. Carlo Cracco ha nel suo menù un’ampia scelta di prodotti di altissima qualità, anche se non alla portata di tutte le tasche. Scopriamo qual è la sua interessante selezione di dolci per Halloween 2025 e prezzi dei suoi prodotti più squisiti.

I dolci di Halloween firmati da Carlo Cracco

Come ormai da qualche anno, i grandi chef preparano un vasto elenco di prodotti di pasticceria per celebrare Halloween in grande stile. Carlo Cracco, nel suo shop online, ha una ricca selezione di dolcetti che si rivelano perfetti per festeggiare la notte del 31 ottobre 2025. Si parte dai classici cioccolatini, realizzati con copertura di cioccolato fondente che nasconde un cuore cremoso al pralinato di nocciola. La confezione include 6 pezzi a forma di zucca di Halloween, delicatamente intagliati.

Per una scelta più raffinata, ci sono invece i baci di Halloween: 6 biscotti con irresistibile ripieno, disponibili in due diverse versioni. Quelli arancioni contengono infatti cioccolato fondente, mentre quelli neri hanno un ripieno di crema alla mandorla. Perfetti davvero per soddisfare i palati più esigenti. Per una notte davvero da paura c’è anche il muffin a forma di mummia, un vero e proprio capolavoro con soffice impasto di cioccolato fondente, realizzato con farina di mandorle e carote, e con una decorazione in pasta di zucchero.

Infine, per celebrare Halloween non può mancare una dolcissima torta da brivido. Quella proposta da Carlo Cracco è realizzata con zucca e cioccolato fondente, con richiami di cannella e farina di mandorle. Alla base burrosa, si somma il sapore travolgente della crema al Philadelphia e panna e la dolce morbidezza del miele. Il tutto, naturalmente, con un accattivante design da zucca di Halloween, nelle tonalità del nero e dell’arancione.

Quanto costano i dolci di Carlo Cracco per Halloween

I dolcetti di Halloween firmati da Carlo Cracco possono rivelarsi un’ottima idea regalo o quel tocco in più per impreziosire il proprio party. Ma quanto costano? Nello shop online sono disponibili sia i prodotti singolarmente che le “edizioni deluxe”, composte dalle prelibatezze preferite dai clienti. I cioccolatini di Halloween hanno un prezzo di 15 euro a confezione (contenente 6 pezzi), mentre i baci costano 18 euro a confezione (anche qui sono presenti 6 pezzi). Il muffin, dal peso di 180 gr, è in vendita a 15 euro al pezzo. La torta di Halloween, invece, costa 28 euro (500 gr).

Volete abbinare più prodotti per assaporare tutte le specialità dell’ex giudice di MasterChef? Nessun problema, c’è così la possibilità di risparmiare un po’. Il kit baci+cioccolatini di Halloween costa 30 euro, se invece preferite i cioccolatini+muffin potete spendere 27 euro. Al prezzo di 45 euro si può invece acquistare una confezione di cioccolatini, una di baci e un muffin: il kit ideale per una festa davvero da paura. Disponibile anche il kit torta+muffin, che costa 40 euro. Mentre il pacchetto completo (cioccolatini+baci+muffin+torta) è in vendita al prezzo di 73 euro.