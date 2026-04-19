Il Maestro pasticcerie Iginio Massari ha ideato anche per la festa della mamma 2026 dei prodotti speciali per festeggiare questa ricorrenza

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Iginio Massari è considerato uno dei maestri assoluti della pasticceria italiana. Le sue creazioni, spesso legate alle festività più importanti, sono attese ogni anno come piccoli eventi gastronomici. La Festa della Mamma 2026 non fa eccezione. Anche quest’anno il maestro ha proposto una selezione di dolci pensati appositamente per l’occasione, con prodotti in edizione limitata e altri grandi classici reinterpretati.

I dolci di Massari per la Festa della Mamma 2026

Dopo i dolci per le festività pasquali, il Maestro Massari ha deciso di ideare anche particolari realizzazioni per un’altra importante ricorrenza, la festa della mamma. Come si può osservare dal sito ufficiale di Iginio Massari, per la Festa della Mamma 2026, il Maestro ha puntato su prodotti studiati per essere regalati ma anche condivisi. Tra le creazioni più rappresentative spicca la torta a forma di cuore, una vera protagonista di questa festività.

Questa torta in edizione limitata viene proposta a circa 49 euro per un formato da 570 grammi ed è pensata come un dolce simbolico, oltre che essere una delizia. La struttura è formata da una base di frolla che racchiude una massa alla nocciola del Piemonte, con note agrumate di limone e arancia. A completare il profilo interviene una marmellata di arancia, che aggiunge una componente fresca e leggermente acidula. La superficie esterna, poi, è rifinita con una glassa e decorata con nocciole caramellate.

Accanto alla torta, tra le proposte dedicate alla ricorrenza, trovano spazio anche le gelée in edizione limitata. Si tratta di piccoli dolcetti disponibili in diversi gusti come fior di limone, violetta e fragola. Le confezioni di gelée, disponibili in formati da 9 o 16 pezzi, rappresentano un’alternativa più accessibile e meno formale rispetto alla torta. Il costo è di 15,50 euro per la confezione da 9 (150 grammi) e 25 euro per la confezione da 16 pezzi.

Gli altri dolci iconici di Massari e i prezzi

Oltre alle proposte specifiche per la Festa della Mamma, il catalogo di Iginio Massari include una serie di dolci ormai iconici, disponibili durante tutto l’anno e spesso scelti anche per occasioni speciali. Tra questi, uno dei più richiesti è il Bussolà, un dolce tipico della tradizione bresciana reinterpretato in chiave moderna. Disponibile in due formati, 0,5 km e 1 kg, il prezzo varia tra i 29 e i 46 euro, a seconda del peso. Il dolce ha il sentore della vaniglia e della scorza di limone.

Un’altra proposta molto apprezzata è la torta caprese rivisitata, venduta intorno ai 28 euro per un formato da circa 475 grammi. In questo caso il protagonista è il connubio tra cioccolato e mandorle, con un risultato intenso ma equilibrato. La superficie esterna è rifinita con zucchero a velo e cacao. Un po’ più accessibile, ma altrettanto curata, è la torta Matisse, proposta a circa 24 euro per un formato da 350 grammi. Qui la lavorazione si concentra su una frolla profumata alla vaniglia e alle mandorle.

Non mancano poi proposte pensate per esigenze specifiche, come la ciambella alle nocciole senza lattosio, disponibile intorno ai 28 euro. Questo dolce rappresenta un esempio di come la pasticceria stia evolvendo per rispondere a diverse esigenze alimentari senza rinunciare al gusto. La preparazione finale vede la presenza di una croccante glassa a base di burro di cacao più zucchero di canna e nocciole tostate in granella.