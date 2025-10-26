Il Maestro pasticcere Iginio Massari ha ideato per la festa di Halloween 2025 una selezione di prodotti a tema realizzati con ingredienti di qualità

Iginio Massari è uno dei nomi più rappresentativi della pasticceria italiana. Nato a Brescia, ha aperto la sua prima pasticceria, Pasticceria Veneto, all’inizio degli anni Settanta e negli anni è riuscito a costruire una carriera di successo che lo ha portato a diventare un punto di riferimento del settore. La sua attenzione alla qualità degli ingredienti e alle tecniche di lavorazione lo ha premiato con molti riconoscimenti. Come per diverse occasioni e festività che si presentano durante l’anno, anche per la festa di Halloween, il celebre Maestro Pasticcere ha deciso di realizzare dei dolci in edizione limitata.

Dolci di Halloween 2025 di Iginio Massari

Negli ultimi mesi si è molto parlato di Massari non solo perché il celebre pasticcere ha aperto una pasticceria di soli maritozzi a Milano ma anche perché i prezzi di alcune sue produzioni hanno fatto discutere. Sia i crostoli di Carnevale sia le uova di Pasqua sono stati al centro di polemiche per i prezzi che molti hanno giudicato davvero troppo alti. L’autunno 2025 vede Massari protagonista con la sua linea dedicata ad Halloween, proponendo dolci che celebrano la festa più spettrale dell’anno.

Tra i dolci più popolari in questo periodo c’è il panettone di Halloween in edizione limitata, un prodotto che unisce il classico lievitato milanese con ingredienti ricercati: cioccolato, marroni canditi e una glassa al cioccolato bianco. Il panettone viene preparato nel formato da 450 grammi e ha un prezzo di 33 euro. È un dolce da forno a lievitazione naturale, privo di conservanti e coloranti.

Massari propone anche i marshmallow di Halloween, soffici e delicati, dal sapore fruttato di lampone. Disponibili in due formati, 80 e 170 grammi, costano rispettivamente 8 e 16 euro. Questi marshmallow sono pensati come uno sfizio quotidiano o possono essere un regalo originale.

Un’altra novità da segnare sono i cremini di Halloween in edizione limitata, con tre tipi di cioccolato, fondente, latte e bianco. Questi si presentano in formato da 90 grammi (9 pezzi) e 160 grammi (16 pezzi), al prezzo di 16,50 e 26 euro. Il prodotto ideale da portare a una cena a tema Halloween.

Altri dolci dello shop Massari

Oltre alle proposte stagionali, lo shop di Iginio Massari offre una vasta gamma di dolci permanenti che riflettono l’eccellenza della sua pasticceria. Tra questi spicca la Torta Bresciana, che richiama le radici della pasticceria di Massari con il cacao amaro, cubetti di arancia candita, nocciole del Piemonte e meringa, racchiusi tra due strati di frolla fragrante. Questo dolce, simbolo di tradizione e ricercatezza, costa 28 euro.

La Torta Perfetta rappresenta un altro cavallo di battaglia della pasticceria. La base di frolla, unita alla nocciola piemontese, scorze di limone e arancia, è coperta da una glassa arricchita da nocciole caramellate croccanti. Il prezzo è uguale a quello della Torta Bresciana, 28 euro per 495 grammi.

Tra i best seller si trova anche la Torta Caprese Rivisitata, che coniuga cioccolato, cacao, mandorle macinate e vaniglia. Oltre alle torte, Massari ha ampliato la sua offerta per soddisfare chi ha esigenze alimentari particolari, proponendo dolci privi di lattosio. La torta sbrisolona senza lattosio è disponibile a 21 euro, mentre la versione senza lattosio della Torta Caprese costa 28 euro.

Completano la selezione alcuni prodotti come cremini, tavolette di cioccolato, baci di dama, gelatine, biscotti di vario tipo e creme spalmabili. Questi dolci sono perfetti per chi desidera portare a casa un pezzo di alta pasticceria italiana, sia per occasioni speciali che per piacere quotidiano. Sono acquistabili anche i libri scritti dal Maestro Massari.