Come per molte altre occasioni, anche per Halloween 2025 lo chef Cannavacciuolo ha deciso di realizzare dei dolcetti speciali per festeggiare

Antonino Cannavacciuolo, lo chef stellato, celebre per il suo talento televisivo e per i ristoranti pluripremiati, non rinuncia mai a celebrare le festività più amate con creazioni uniche e golose. Anche per Halloween 2025, il maestro dell’alta cucina propone una collezione di dolci a tema in edizione limitata.

I dolcetti di Halloween 2025 realizzati da chef Cannavacciuolo

Chef Cannavacciuolo continua a fare parlare di sé e della sua cucina. Villa Crespi, il ristorante di Antonino Cannavacciuolo a Orta San Giulio, ha appena ricevuto un riconoscimento speciale ai Condé Nast Traveller’s 2025 Readers’ Choice Award, confermando ancora una volta il prestigio internazionale della sua cucina e del suo stile inconfondibile. In più, proprio in questi giorni il sito ufficiale dello Shop di Cannavacciuolo ha condiviso i dolci pensati per Halloween 2025.

La Cheesecake alla Zucca di Halloween al costo di 24 euro è una delle protagoniste della collezione 2025. Una torta di 400 grammi che unisce la vellutata crema di formaggio alla dolcezza della zucca e ai semi tostati.

Accanto alla cheesecake, ci sono le praline di Halloween che al costo di 34 euro sono una vera festa di sapori e forme. Realizzate nel suo Laboratorio Artigianale, dentro ogni scatola da 150 grammi si possono trovare fantasmini alla vaniglia e al limone, dragees alla violetta con nocciole e praline alla zucca e all’amaretto. Tutte sono state decorate a mano con cura. Un assortimento perfetto per accompagnare il caffè dopo cena o per essere regalato a chi ama Halloween e vuole festeggiare con un prodotto di qualità.

E per chi desidera un tocco ancora più sofisticato, arrivano le Gelée all’Arancia, Cioccolato e Bergamotto di Halloween al costo di 23 euro. Piccoli cubetti di gelatina che fondono note agrumate e fresche con il carattere intenso del cioccolato fondente. Ogni gelée è lavorata artigianalmente a tema Halloween per offrire un’esperienza completa. La confezione in questione contiene 9 pezzi di gelée per un totale di 95 grammi.

Le box speciali di Halloween 2025 di Chef Cannavacciuolo

Per rendere ancora più speciale la festa, il laboratorio Cannavacciuolo ha ideato tre box di Halloween 2025, perfette da regalare o da condividere durante una cena autunnale.

La prima è la Box “Dolce Halloween” da 50 euro, è un’edizione limitata che racchiude tutta la magia dei dolci firmati dallo chef. All’interno si trovano le Praline di Halloween assortite (150 g) e i Marshmallows artigianali in quattro gusti diversi (150 g). Il tutto è confezionato in una shopper regalo elegante e dallo stile autunnale.

Per chi vuole portare in tavola una selezione più ricca, la Party Box di Halloween 2025 da 79 euro rappresenta la scelta ideale. È una vera esplosione di gusto, pensata per una serata conviviale o per sorprendere gli ospiti con un dessert da ristorante. All’interno si trovano le Gelée all’arancia, cioccolato e bergamotto, le Praline di Halloween e naturalmente la Cheesecake alla Zucca con semi tostati. Tutto racchiuso in una box decorata che celebra il tema della festa.

Infine, per chi vuole coniugare i dolcetti con un brindisi, c’è la Box “Dolcetto o Scherzetto?” dal costo di 50 euro. Questa unisce la Cheesecake alla Zucca di Halloween (400 g) a una bottiglia di Prosecco Brut Cannavacciuolo (75 cl), il connubio perfetto per festeggiare con stile.