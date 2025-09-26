Lo chef Carlo Cracco ha realizzato anche per la Festa dei Nonni 2025 delle creazioni particolari che sono in vendita nel suo shop online

Carlo Cracco è uno degli chef più celebri della cucina italiana, volto noto della televisione e protagonista di numerosi progetti che hanno contribuito a rendere l’alta gastronomia accessibile a un pubblico più ampio. Da anni ha scelto di affiancare alla sua attività di ristoratore anche una linea di prodotti di pasticceria che accompagna le festività e i momenti più speciali. La Festa dei Nonni 2025, che si celebra il 2 ottobre, diventa così un’occasione preziosa per proporre dolci e regali speciali pensati per l’occasione.

I dolci di Cracco per la Festa dei nonni

Come già accade per altre ricorrenze, come Natale, Pasqua, la Festa della Donna, anche per la Festa dei Nonni lo chef Cracco ha deciso di celebrare questo legame con una serie di dolci pensati appositamente. Tra le proposte dedicate spiccano i biscotti artigianali creati in un cofanetto speciale, in vendita al prezzo di 27 euro.

Si tratta di creazioni con gusti diversi: dai cookies al fondente, realizzati con cioccolato Guanaja al 70%, ai più delicati cookies bianchi arricchiti con gocce di cioccolato e profumati alla vaniglia. Infine, si trovano anche i biscotti al pistacchio, il classico biscotto a forma di “S”, e il biscotto al caramello, con note vanigliate.

Accanto ai biscotti, la Festa dei Nonni firmata da Carlo Cracco prevede anche una torta speciale, proposta al prezzo di 40 euro. Si tratta di una torta margherita arricchita da pinoli tostati e da un cuore cremoso di gianduia al latte, preparata con nocciole di alta qualità. Una creazione che si presta bene a essere gustata insieme a una tazza di tè caldo.

Per chi desidera un regalo più completo, Cracco ha pensato a una confezione che abbina la torta margherita ai biscotti artigianali, disponibile a 53 euro. In questo modo, è possibile gustare entrambe le creazioni pensate per l’occasione.

Altri prodotti pensati da Cracco per la Festa dei nonni

La proposta per la Festa dei Nonni non si limita ai dolci, ma vanta anche altri prodotti pensati per rendere ancora più speciale il momento. Per gli amanti delle bevande calde, ad esempio, è disponibile un cofanetto con tre infusi, in vendita a 45 euro. All’interno si trovano il tè Royal Breakfast, miscela tradizionale ideale per la prima colazione, l’Earl Grey Imperiale, profumato al bergamotto e apprezzato in tutto il mondo, e la tisana Ginger Lemon, fresca e rivitalizzante.

Non mancano i liquori e i distillati, come il limoncello, un classico del fine pasto italiano, proposto a 42 euro. Questo è ottenuto dall’infusione di bucce di limoni freschi con note di lemongrass e zucchero caramellato. Per chi preferisce un distillato più complesso, Cracco ha pensato al gin, caratterizzato da intense note di ginepro arricchite da fiori estivi, limone e un inaspettato tocco fumé. La bottiglia è in vendita nello shop al prezzo di 48 euro, e per chi vuole è possibile acquistare anche l’elegante astuccio blu a 3 euro.

Non meno interessante è l’Amaro Bianco, disponibile a 47 euro, frutto di ricerca e sperimentazione. Nato dall’infusione di erbe e radici e privo di coloranti, ha già ottenuto importanti riconoscimenti come il WinterHunter Award 2022 al Merano Wine Festival. A completare la gamma non mancano idee regalo più originali, come le carte da Burraco realizzate in collaborazione con Dal Negro. Proposte al prezzo di 18 euro, si presentano in un packaging elegante e personalizzato.