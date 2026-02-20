Quanto costano i dolci di Cannavacciuolo per la Festa della Donna

Anche per la Festa della Donna 2026 lo chef Antonino Cannavacciuolo ha ideato dei prodotti molto speciali, come dolci alla mimosa e box regalo

Quando si parla di alta cucina italiana, il nome di Antonino Cannavacciuolo è ormai sinonimo di eccellenza. Due stelle Michelin al ristorante Villa Crespi, una carriera televisiva di successo e una linea di prodotti artigianali che, negli ultimi anni, ha conquistato anche il mondo dell’e-commerce, soprattutto in occasione delle festività più importanti. Per il 2026, lo chef ha deciso di realizzare creazioni di pasticceria speciali anche per la Festa della Donna. Le sue sono sempre realizzazioni di alta pasticceria che uniscono gusto, estetica e packaging curato nei dettagli.

I dolci di Cannavacciuolo per la Festa della Donna 2026

In vista dell’8 marzo, data simbolo della Festa della Donna, chef Cannavacciuolo lancia anche quest’anno una collezione speciale di dolci e box regalo pensati per celebrare la ricorrenza. La Giornata Internazionale della Donna nasce ufficialmente nei primi decenni del Novecento come momento di riflessione sui diritti femminili e sulle conquiste sociali. In Italia, la mimosa è poi diventata il simbolo di questa ricorrenza a partire dal 1946. Chef Cannavacciuolo, come già fatto anche per San Valentino, ha così deciso di realizzare una serie di creazioni nel suo laboratorio artigianale, usando ingredienti selezionati e attenzione ai dettagli.

Per questo la proposta centrale per l’8 marzo di Cannavacciuolo è la Crostata Mimosa agli Agrumi, venduta a 26 euro. Non si tratta di una semplice torta celebrativa, ma di una reinterpretazione del dolce ispirato al fiore simbolo della ricorrenza. La base è una frolla friabile che accoglie un ripieno dove limone e arancia si intrecciano con la morbidezza della mandorla. Accanto alla crostata ci sono i Bon Bon alla Mimosa, proposti a 34 euro. Si tratta di praline che racchiudono in un guscio di cioccolato bianco un cuore al Prosecco Brut e arancia sanguigna. La presenza delle “crepe dentelle”, poi, aggiunge una componente croccante, rendendo l’esperienza unica e particolare.

Un’altra creazione in edizione limitata sono le Dragées al Frutto della Passione, disponibili a 32 euro. In questo caso, la nocciola tostata è avvolta da uno strato aromatizzato al passion fruit e ricoperta da una glassa color mimosa. Il contrasto tra il cuore croccante e la nota esotica del frutto della passione crea un equilibrio interessante, mentre la confezione in latta decorata con la firma dello chef aggiunge un tocco di design.

Le box regalo di Cannavacciuolo per la Festa della Donna 2026

Per chi desidera un pensiero più strutturato, lo shop di Chef Cannavacciuolo propone due box regalo dedicate all’8 marzo. La prima, intitolata “8 Marzo – Box Regalo Speciale Festa della Donna“, ha un prezzo di 51 euro. Al suo interno si trovano la Crostata Mimosa agli Agrumi e una bottiglia di Prosecco Brut firmata Cannavacciuolo; il tutto è racchiuso in una confezione elegante con il logo dello chef.

La proposta più completa è invece “Per una Donna Speciale – Box Regalo Speciale Festa della Donna”, venduta a 89 euro. Questa confezione riunisce la Crostata Mimosa, i Bon Bon alla Mimosa e le Dragées al Frutto della Passione, creando un percorso completo. Il packaging, curato nei minimi dettagli, punta a trasformare l’acquisto in un’esperienza di alto livello, non solo gastronomica ma anche estetica. Entrambe le box vengono spedite a partire da fine febbraio, così da garantire la consegna in tempo per l’8 marzo.