Per la Festa del Papà 2026 lo chef Antonino Cannavacciuolo ha deciso di realizzare una serie di proposte originali per festeggiare questa ricorrenza

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La Festa del Papà è uno degli appuntamenti più sentiti dell’anno e, come accade per altre festività importanti, anche il mondo della gastronomia si prepara con creazioni dedicate. La Festa del Papà è una ricorrenza molto sentita che in Italia viene celebrata il 19 marzo, giorno dedicato a San Giuseppe, che è considerato un giorno per rendere omaggio alla figura paterna con piccoli gesti di affetto.

Così, nel tempo, la Festa del Papà è diventata anche un’occasione per regalare prodotti gastronomici di qualità. Sempre più pasticcerie e chef propongono, infatti, creazioni speciali dedicate alla ricorrenza, reinterpretando dolci classici oppure ideando nuove proposte pensate appositamente per il 19 marzo. Tra i protagonisti di questa tendenza c’è lo chef Antonino Cannavacciuolo, uno dei volti più noti della cucina contemporanea italiana. Per il 19 marzo 2026, Cannavacciuolo ha ideato una selezione di dolci e box regalo pensate per sorprendere con gusto.

I dolci di chef Cannavacciuolo per la Festa del Papà 2026

Il Laboratorio Cannavacciuolo (con il relativo e-commerce) è diventato negli ultimi anni uno dei canali più importanti per le creazioni dello chef, soprattutto durante le festività come Natale, Pasqua, San Valentino e la Festa della Donna. Anche in occasione della Festa del Papà 2026 lo chef ha, quindi, realizzato, ancora una volta, qualcosa di particolare.

Tra le creazioni più originali per questa ricorrenza c’è il Tortamisù, una torta che reinterpreta uno dei dessert più amati della tradizione italiana, ovvero il tiramisù. Il dolce viene proposto in un’edizione speciale dedicata alla Festa del Papà e costa circa 26 euro per una torta da 430 grammi. La torta è decorata con elementi grafici pensati per celebrare il papà.

Un’altra proposta originale sono i Sigari Affumicati al Rhum, venduti a circa 24 euro per una confezione da cinque pezzi (150 grammi). Si tratta di praline di cioccolato dalla forma di sigaro, pensate come un piccolo omaggio simbolico per il dopo cena. Il gusto è intenso e aromatico, con il cioccolato che incontra le note del rum.

Le box regalo di Cannavacciuolo per la Festa del Papà 2026

Accanto ai singoli prodotti, chef Cannavacciuolo ha pensato anche a diverse box regalo realizzate per chi vuole sorprendere il papà con un’esperienza completa. Una delle proposte più originali è la box “Papà con Stile”, venduta a circa 60 euro. All’interno della scatola si trova una confezione di cinque sigari di cioccolato al rum, insieme a una bottiglia di London Dry Gin Fulmine (70 cl), distillato piemontese, scelto per accompagnare il dessert. L’idea è quella di ritagliarsi un momento per provare i prodotti con il papà.

Un’altra proposta è la box “Sei Forte Papà”, disponibile intorno ai 50 euro. In questo caso il protagonista è il Tortamisù, accompagnato dai sigari di cioccolato e da una confezione regalo decorata con la firma Cannavacciuolo. È una soluzione pensata per chi vuole regalare un mix di dolcezza e originalità.

Infine, c’è la box “Un Giorno da Super Papà”, proposta a circa 52 euro. Questa confezione unisce il Tortamisù a una bottiglia di Prosecco Brut Cannavacciuolo (75 cl), creando un abbinamento perfetto per brindare durante la festa. Anche in questo caso la confezione è studiata per essere pronta da regalare, con un packaging davvero curato.