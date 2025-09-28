Quanto costano i dolci di Cannavacciuolo per la Festa dei nonni

Lo chef Antonino Cannavacciuolo ha ideato per la Festa dei Nonni 2025 dei prodotti artigianali speciali per celebrare queste importanti figure

Il 2 ottobre si celebra la Festa dei Nonni, una ricorrenza che negli ultimi anni ha acquisito sempre più importanza, diventando occasione per ringraziare quelle figure fondamentali della famiglia italiana. Per rendere loro omaggio, molti brand propongono confezioni regalo e dolci speciali. Tra i grandi protagonisti di quest’anno c’è anche Antonino Cannavacciuolo, chef stellato e volto televisivo molto amato, che attraverso il suo laboratorio artigianale ha pensato a una selezione raffinata di prodotti perfetti per sorprendere e celebrare i nonni.

I prodotti di Cannavacciuolo per la Festa dei nonni 2025

Cannavacciuolo non è nuovo a queste iniziative: già in passato ha ideato collezioni di dolci dedicate a festività come Natale, Pasqua e San Valentino. Ogni occasione è diventata un motivo per presentare nuove creazioni. Anche per la Festa dei Nonni 2025 lo chef propone confezioni che uniscono la golosità dei suoi dolci più celebri all’eleganza delle bollicine.

Per chi desidera un dono elegante e dal sapore conviviale, Cannavacciuolo ha realizzato la Confezione regalo “Brindisi al Cioccolato – Speciale Festa dei Nonni”, al prezzo di 50 euro. All’interno si trova una bottiglia di Prosecco brut firmata dallo chef, accompagnata da una torta Brownie da 310 grammi. Il tutto viene consegnato in una shopper regalo, con spedizione gratuita. Un pensiero semplice ma raffinato. Il Prosecco brut, venduto anche singolarmente a 26 euro, è un vino fresco e versatile, con note di mela e agrumi che lo rendono perfetto per accompagnare non solo dessert, ma anche antipasti e piatti leggeri.

Ancora più ricca la Confezione regalo “Dolce Armonia – Speciale Festa dei Nonni”, disponibile a 70 euro e spedita a partire dal 25 settembre. Qui l’abbinamento diventa ancora più raffinato: una bottiglia di Blanc de Blancs 2019 Alta Langa DOCG si unisce a una confezione di Dragées alle gelée di frutta da 270 grammi. Il Blanc de Blancs, venduto anche separatamente a 42 euro, è un Chardonnay giallo paglierino brillante.

Gli altri dolci firmati Antonino Cannavacciuolo

Accanto alle proposte dedicate alla Festa dei Nonni, lo shop online dello chef Cannavacciuolo offre una vasta gamma di dolci pensati per ogni occasione. Tra i più amati c’è la Crostata di cioccolato e lampone, venduta a 26 euro, che abbina una base di frolla al cacao e nocciole a una confettura ai lamponi, completata da pepite di cioccolato al latte. Non mancano i Cuoricini di cioccolato, proposti a 23 euro, disponibili in tre varianti: lampone e rosa, passion fruit e caramello salato.

Per chi ama la tradizione, la Torta Sbrisolona alle nocciole e al cioccolato, venduta a 15 euro, offre un contrasto irresistibile tra friabilità e note di sale di Maldon. Molto apprezzati anche i biscotti diamantini (14 euro), disponibili in gusti diversi come vaniglia, pistacchio e cioccolato, confezionati in una scatola elegante e funzionale, pensata per custodire ogni variante con cura. Un capitolo a parte merita la Pastiera napoletana in vasocottura, proposta a 15 euro. È un prodotto che rimanda alle radici dello chef, realizzato con ricotta fresca, scorza di arancia e limone candito.

Tra le creazioni più originali tornano nel 2025 le Choco Bombe, vendute a 21 euro, piccole sfere di cioccolato disponibili in tre versioni (classica, gianduia e arancia) che, immerse nel latte caldo, si sciolgono trasformandosi in una cioccolata cremosa. Un rituale perfetto per i pomeriggi invernali. Il catalogo non si ferma qui: dalla Crostata pistacchi e ribes (26 euro) alla Crostata ponente (20 euro), fino al celebre babà in tre varianti: al limoncello (19 euro), al caffè e limoncello (20 euro) o classico (20 euro).