Quanto costano i biglietti per vedere Ronaldinho in Ravenna-Forlì

Ronaldinho torna a giocare in Italia: quanto costano i biglietti per l'esordio del brasiliano in Serie C nel derby romagnolo tra Ravenna e Forlì

Ronaldinho torna a giocare in Italia: a 46 anni suonati, il Pallone d’Oro del 2005 e campione del mondo del 2002 farà il suo esordio con la maglia del Ravenna, club che milita in Serie C. L’occasione è speciale, il derby tutto romagnolo contro il Forlì: ed è già partita la caccia al biglietto.

Esordio Ronaldinho in Ravenna-Forlì: quanto costano i biglietti

Il grande ritorno di Ronaldinho sui campi italiani, a distanza di 16 anni dall’ultima partita giocata con il Milan, è fissato per le 17.30 di domenica 15 novembre 2026: in programma il match del campionato di Serie C tra il Ravenna e il Forlì allo stadio Benelli di Ravenna.

Da tempo fervono i preparativi per un evento atteso dal giorno in cui il brasiliano ha firmato con i giallorossi: da più di dieci giorni gli operai stanno lavorando alla costruzione di una tribuna da 1.800 posti, ribattezzata R10 in onore del fuoriclasse brasiliano e destinata a essere smontata subito dopo la partita.

La caccia al biglietto è partita da tempo e per assistere al match non saranno validi gli abbonamenti stagionali. In curva i tagliandi costano 30 euro contro i 13 abituali, mentre nelle tribune i prezzi sono quadruplicati rispetto al solito. Per quanto riguarda la tribuna R10, sono esauriti i biglietti da 75 euro e restano a disposizione due blocchi: uno da 500 tagliandi e l’altro da 800, in vendita a prezzi compresi tra i 90 e i 150 euro con hospitality.

Sono aumentati anche i prezzi applicati al settore ospiti: se normalmente i tifosi della squadra in trasferta pagano 15 euro a Ravenna, per vedere Ronaldinho ne dovranno sborsare 30.

Il messaggio dei tifosi del Ravenna

La presenza di Ronaldinho rappresenta un forte richiamo per tutti gli appassionati di calcio, desiderosi di rivedere all’opera un campione che negli anni 2000 è stato capace di scrivere pagine indelebili nella storia del calcio mondiale.

Il rischio è che oltre ai tifosi del Ravenna, per il derby contro il Forlì si presentino vecchi supporter dell’ex Barcellona e Milan: a tal proposito gli ultrà ravennati hanno diramato un comunicato contro l’arrivo di tifosi occasionali.

“Supponendo per domenica in occasione dell’incontro Ravenna-Forlì, l’arrivo di masse di curiosi, turisti o al tempo stesso di irrispettosi, sconsiderati e temerari concittadini, ribadiamo con fermezza quanto segue: tolleranza zero per chiunque manchi di rispetto alla nostra storia e alla nostra identità, esibendo colori o materiale riconducibile ad altri club – si legge nella nota riportata dal ‘Corriere della Sera’ – non troverà comodo spazio, né all’interno del Benelli né nelle aree ad esso limitrofe. Il Benelli non sarà mai la vetrina per altri colori diversi dai nostri cittadino-societari e di altri club. A Ravenna solo Ravenna”.

Nato a Porto Alegre il 21 marzo 1980, Ronaldinho durante la sua carriera ha vestito le maglie di Gremio, Paris Saint-Germain, Barcellona, Milan, Flamengo, Atletico Mineiro, Querétaro e Fluminense.

In Europa, a livello di club, ha vinto due campionati spagnoli, due Supercoppe di Spagna e una Champions League con il Barcellona. Con la Nazionale brasiliana, invece, ha conquistato la Coppa America del 1999, il Mondiale del 2002 e la Confederations Cup del 2005, stesso anno in cui ha ricevuto il Pallone d’Oro.