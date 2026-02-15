Quanto costa vivere nelle vie più belle d'Europa: una è in Italia

Una ricerca svela quanto costa vivere nelle vie più belle d'Europa: nella graduatoria continentale trova spazio anche una famosa strada italiana

Una ricerca condotta da ‘Abitare.co’ ha rivelato quanto costa vivere nelle strade più belle d’Europa. La società di intermediazione e servizi immobiliari specializzata sulle nuove residenze, ha preso in esame la classifica delle vie più affascinanti del Vecchio Continente stilata dalla rivista ‘Time Out’, indicando per ognuna i prezzi medi degli immobili: presente anche una strada italiana.

Quanto costa vivere nelle vie più belle d’Europa: una si trova in Italia

Come detto c’è una sola rappresentante italiana in classifica: è via Panisperna che trova a Roma nel cuore del rione Monti, una delle zone più affascinanti del Centro Storico della Capitale.

Secondo la ricerca condotta da parte di ‘Abitare.co’, il valore medio degli immobili di via Panisperna è di 7.100 euro al metro quadrato, ma si raggiungono anche punte fino a 9.600 euro al metro quadrato per abitazioni meglio posizionate o dotate di caratteristiche di pregio.

La presenza di questa strada nella classifica delle vie più belle d’Europa non sorprende: il rione Monti ha conservato negli anni un fascino unico e la sua posizione strategica, a pochi minuti a piedi dal Colosseo, rende tutto ancora più appetibile.

Via Panisperna è conosciuta anche per essere la strada dove, al civico 89, ha lavorato il gruppo di fisici passati guidati da Enrico Fermi, passati alla storia proprio come “i ragazzi di via Panisperna“. Oggi allo stesso civico c’è il Museo Enrico Fermi che custodisce la memoria di un periodo straordinario, aggiungendo un tocco in più alla strada.

Tra le strade più belle d’Europa, quella con gli immobili di maggior valore è Rue des Gravilliers a Parigi, nel cuore del terzo arrondissement e della Rive Droite, a due passi dal Marais: nella via parigina i valori delle abitazioni si attestano sui 12.000 euro al metro quadrato, arrivando fino a 16.700 euro al metro quadrato per immobili nuovi o ristrutturati.

Secondo posto per Calle del Barquillo a Madrid, nel centro della “almendra central”: 8.900 euro al metro quadrato di media e picchi di 10.600 euro al metro quadrato per soluzioni di pregio o appartamenti nuovi di zecca. Al terzo posto troviamo Londra con la celebre Blackstock Road tra Highbury e Finsbury Park, in un quartiere vivace noto per la presenza di appartamenti storici, pub e negozi: prezzo medio di 7.800 euro al metro quadrato con picchi di 15.500.

Dopo il quarto posto di via Panisperna, seguono, nell’ordine: Maybachufer a Berlino (6.600 euro al metro quadrato); Rua do Bonjardim a Porto (5.000 euro al metro quadrato); Rue de Flandre a Bruxelles (4.000 euro al metro quadrato); Odos Olympou a Salonicco (tra 2.450 e 3.600 euro al metro quadrato) e Northdown Road a Margate (tra 1.500 e 2.000 euro al metro quadrato).

La classifica in base ai prezzi