Quanto costa vivere nelle città italiane amate dai super ricchi

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Viaggio alla scoperta delle città preferite dai super ricchi e i relativi prezzi immobiliari, sia in Italia che nel mondo: la ricerca di Forbes si concentra sulle località più gettonate da chi non ha problemi di budget.