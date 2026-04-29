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Quanto costa vivere nelle città italiane amate dai super ricchi
Viaggio alla scoperta delle città preferite dai super ricchi e i relativi prezzi immobiliari, sia in Italia che nel mondo: la ricerca di Forbes si concentra sulle località più gettonate da chi non ha problemi di budget.
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