Quanto costa visitare la villa di Crisanti vicino Vicenza

Acquistata nel 2022 e riaperta al pubblico, Villa Priuli Crisanti è un vero gioiello situato alle porte di Vicenza: scopriamo insieme quanto costa visitarla

Sembrava perduta per sempre, uno dei tanti monumenti storici italiani ormai gettato nell’abbandono totale, ma qualche anno fa il professor Andrea Crisanti ha deciso di acquistare questa splendida dimora e restaurarla accuratamente, per poi aprirne le porte al pubblico: stiamo parlando di Villa Priuli Crisanti, immersa nel verde a pochi passi dalla città di Vicenza. Protagonista di molti eventi tra i più noti sul territorio e di iniziative sociali, la residenza è anche un museo e un alloggio per turisti, senza contare che si prepara a diventare luogo di produzione di olio e vino. Andiamo alla scoperta della villa.

Dove si trova la villa di Crisanti

Villa Priuli Crisanti è un’antica dimora finalmente tornata ai suoi fasti originari, grazie al contributo di una delle figure di spicco della scienza italiana. Il microbiologo Andrea Crisanti, per lungo tempo professore presso l’Università di Padova, autore di importanti studi sulla diffusione del Covid-19 e ora impegnato in politica come senatore, l’ha acquistata nel 2022 per farne la sua residenza. Dove si trova questo incantevole gioiellino, considerato una delle più suggestive tra le ville venete?

La dimora è incastonata tra i colli Berici, all’interno del comune di Val Liona (prov. di Vicenza): il panorama è davvero bellissimo, così come il grande parco che cinge la villa – e che si fonde con la natura circostante. Inizialmente, venne costruita come fortino medievale e tale rimase fino al VI secolo, quando la famiglia Priuli ne divenne proprietaria e la trasformò in una villa veneta, grazie al progetto architettonico di Vincenzo Scamozzi (allievo del Palladio). Nonostante la sua storia, per molti anni la residenza è rimasta abbandonata a se stessa.

Il professor Crisanti, assieme a sua moglie Nicoletta Catterruccia, ha deciso di riportarla al suo antico splendore: i lavori hanno preso il via nel 2022, trasformando una villa ormai disabitata da più di 20 anni in un vero e proprio gioiello architettonico. Se Andrea Crisanti vi abita per la maggior parte del tempo – al “Corriere della Sera” ha rivelato di trascorrervi tutto il fine settimana dal venerdì al lunedì, compatibilmente con gli impegni politici -, sono comunque tantissimi gli eventi che vi si svolgono, nonché le iniziative sociali e le visite turistiche.

Quanto costa visitare Villa Priuli Crisanti

La villa non è soltanto l’abitazione del professor Crisanti: “Ho voluto restituirla alla comunità e infatti ora gli abitanti la sentono loro e io mi considero il custode” – ha ammesso. Dal 2024, anno in cui la dimora ha riaperto i battenti, qui si svolgono tantissimi appuntamenti. Può essere affittata per organizzare eventi, meeting, matrimoni e altre cerimonie, ma anche iniziative di beneficenza il cui ricavato viene devoluto alle scuole di Val Liona e alle Onlus del territorio.

Andrea Crisanti ha anche intenzione di avviare un’attività dedicata alla produzione di olio e vino, sfruttando gli ampi terreni che circondano la proprietà – dove si trovano un oliveto, un vigneto e delle grandi cantine. Al momento è in progetto un orto sociale, che dovrebbe prendere il via già nel 2027. I più curiosi, intanto, possono fare una visita guidata all’interno di Villa Priuli Crisanti: si può prenotare sul sito ufficiale, e il prezzo del tour è di 12 euro (i soci FAI, ADSI e Rotary pagano 10 euro, i bambini sotto i 12 anni pagano 6 euro e l’ingresso è gratuito per i residenti del comune).