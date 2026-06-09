Quanto costa Villa Certosa di Berlusconi: la cifra astronomica

In vendita Villa Certosa, la storica residenza estiva di Silvio Berlusconi: il super prezzo della splendida proprietà in Sardegna dell'ex Premier

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Si torna a parlare di Villa Certosa, la storica residenza estiva di Silvio Berlusconi in Sardegna che fa parte delle proprietà dell’ex Premier attualmente in vendita: spunta il prezzo, una cifra davvero elevata.

Quanto costa Villa Certosa di Berlusconi

Di tutte le proprietà immobiliari che appartenevano a Silvio Berlusconi, Villa Certosa rappresenta il fiore all’occhiello e anche quella di maggior valore: c’è chi dice che il prezzo di vendita possa aggirarsi tra i 400 e i 500 milioni di euro.

L’imponenza della villa, immersa nel verde di un parco da 120 ettari a Porto Rotondo, richiede ingenti spese di manutenzione: tra giardinieri, idraulici, elettricisti, bollette e tasse si potrebbe arrivare anche a un milione di euro al mese.

Costi elevati che selezionano l’elenco di potenziali acquirenti, riducendo il numero, praticamente, ai soli miliardari. Negli ultimi due anni sono circolati diversi nomi, come il sultano del Brunei, Hassanal Bolkian, il quale avrebbe visitato personalmente la villa che fu di Silvio Berlusconi nel corso di un viaggio in Sardegna.

Un altro ‘paperone’ accostato a Villa Certosa è Tamim bin Hamad Al-Thani: al pari di Bolkian, anche l’emiro del Qatar era stato avvistato in Sardegna al largo di San Teodoro, un episodio che alimentò rapidamente le voci riguardo un interesse per la proprietà dell’ex Presidente del Consiglio.

Nella lunga lista di possibili acquirenti della storica residenza estiva di Silvio Berlusconi, per un breve periodo c’è stata anche una nota catena alberghiera internazionale, Four Seasons, che però si affrettò a smentire rapidamente tutte le indiscrezioni uscite in merito.

Com’è fatta Villa Certosa e la sua storia

Villa Certosa si trova a Porto Rotondo, frazione di Olbia, nei pressi di Punta Lada: è stata a lungo la storica residenza estiva di Silvio Berlusconi. Il Cavaliere la acquistò negli anni Ottanta, quando ancora era chiamata Villa Monastero. La proprietà, con il passare del tempo, si allargò, con l’ex Premier che comprò anche ville confinanti.

Ristrutturazione e ampliamento vennero affidati a Gianni Gamondi, architetto di fiducia dell’ex Premier nonché progettista di numerose ville della Costa Smeralda. Nel 2004, con un decreto del Governo, la proprietà venne definita “sede alternativa di massima sicurezza per l’incolumità del Presidente del Consiglio”.

Allo stato attuale, immersi in un parco da 120 ettari, ci sono circa 4.500 metri quadrati coperti tra la villa principale e le varie strutture accessorie: solo la villa centrale conta qualcosa come 14 camere da letto e altrettanti bagni.

Sono diverse le figure politiche internazionali ospitate da Silvio Berlusconi a Villa Certosa, come il Presidente degli Stati Uniti d’America George W. Bush, il Primo Ministro inglese Tony Blair, il Premier russo Vladimir Putin, gli spagnoli José Luis Rodriguez Zapatero e José María Aznar e il ceco Mirek Topolanek.

Villa Certosa è legata anche a molti aneddoti calcistici, con Berlusconi raggiunto più volte telefonicamente per dare il proprio benestare alla chiusura di qualche trattativa di calciomercato. Nel corso degli anni più di qualche calciatore rossonero ha fatto visita al Presidente: uno degli ultimi è stato Zlatan Ibrahimovic nel 2021, quando il Cavaliere aveva già ceduto il Milan da diverse stagioni.