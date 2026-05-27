Quanto costa la villa affittata da Diletta Leotta a Salò

Alla scoperta della villa di Salò affittata da Diletta Leotta: il 'buen ritiro' della presentatrice tv in vista dei prossimi impegni per i Mondiali

Diletta Leotta ha preso una villa in affitto a Salò, una sorta di ‘buen ritiro’ sul lago di Garda per la presentatrice televisiva da poco diventata mamma per la seconda volta: un luogo dove trascorrere momenti di relax in famiglia al termine del campionato e in vista dei suoi nuovi impegni lavorativi che la vedranno protagonista con i Mondiali di USA, Canada e Messico.

Diletta Leotta affitta una villa a Salò: quanto costa

La villa presa in affitto da Diletta Leotta si trova immersa nel verde di una zona collinare di Salò: la struttura di 550 metri quadrati è circondata da un parco di 7.000 metri quadrati che comprende anche un uliveto.

L’abitazione attualmente affittata dalla presentatrice e dal marito, il portiere tedesco Loris Karius, secondo quanto riportato da diverse testate sarebbe valutata 5,5 milioni di euro. Presente al suo interno anche una spa, oltre a terrazze con vista mozzafiato sulla campagna salodiana.

La scelta di trasferirsi sulla villa di Salò è stata presa in seguito alla seconda gravidanza di Diletta che è diventata di nuovo mamma: la Leotta ha deciso di prendersi una pausa dal frenetico contesto di Milano, rifugiandosi nella tranquillità di Salò, all’interno della villa con sette camere vista lago.

Il soggiorno lacustre di Diletta Leotta si protrarrà per tutta la durata del Mondiale, evento che la presentatrice copre per ‘Dazn’, l’emittente dove lavora: di tanto in tanto, si legge sul ‘Corriere della Sera’, si recherà negli studi televisivi di Milano, tenendo come base la villa di Salò.

Alcune immagini della villa sono state mostrate sui social dalla stessa Leotta che ha condiviso un post con i propri follower. Come riportato dal settimanale ‘Oggi’, Diletta si è concessa anche una giornata a Gardaland con marito e figli: momenti spensierati nel parco divertimento situato tra i Comuni di Castelnuovo e Lazise, nelle vicinanze del lago di Garda.

Il soggiorno a Salò arriva dopo settimane intense per la conduttrice tv diventata mamma per la seconda volta in concomitanza con la fine di un campionato che l’ha vista impegnata sugli schermi di ‘Dazn’: un momento per staccare in attesa dei nuovi progetti lavorativi che la vedranno ancora protagonista davanti alle telecamere per i Mondiali che si terranno tra Stati Uniti, Canada e Messico.

Il legame tra Diletta Leotta e il lago di Garda

Diletta Leotta è molto legata al lago di Garda, uno dei laghi italiani preferiti sul web: nel 2023 aveva già trascorso alcuni giorni di vacanza in un resort di Gargnano, premiato come miglior spa d’Europa: una struttura rinomata a livello mondiale che molte star hanno già scelto come meta per i propri momenti di relax, dall’attrice Miriam Leone alla conduttrice Michelle Hunziker, passando per l’influencer internazionale Alexa Chung.

Due anni dopo, invece, la Leotta aveva scelto un altro resort, sempre sulle sponde del Garda: si era concessa alcuni giorni di vacanza a Padenghe, insieme a gran parte della famiglia e alla sua grande amica Elodie, una delle cantanti più ascoltate su Spotify nel 2025, anno in cui è stata protagonista del suo primo tour negli stadi.