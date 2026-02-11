Quanto costa vedere le Olimpiadi: le discipline più "economiche"

Quanto costa vedere le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, alla scoperta dei prezzi dei biglietti: quali sono le discipline più "economiche"

Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 stanno avendo un grande successo: dopo la Cerimonia d’Apertura di San Siro, le gare stanno calamitando l’attenzione dei tifosi che guardano da casa e quelli arrivati in Italia da ogni angolo del mondo. E la domanda di molti è: quanto costano i biglietti per assistere agli eventi?

Quanto costa vedere le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026: le discipline più “economiche”

Il costo dei Giochi Invernali è un tema ricorrente, soprattutto perché quelle di Milano-Cortina 2026 sono le prime Olimpiadi diffuse della storia. La premessa è che i prezzi variano a seconda delle discipline ma anche in base al tipo di gara: i turni preliminari o le prime batterie costano meno, ma più ci si avvicina alle finali che valgono le medaglie, più aumentano i costi dei biglietti.

Tra i ticket più economici ci sono quelli delle partite mattutine dell’hockey, sia femminile che maschile, venduti da 30 a 35 euro. Assistere alle gare di combinata nordica con biglietti di categoria B costa 25 euro, mentre i biglietti per le gare di bob si assestano tra i 70 e i 100 euro.

Andando a spulciare sul sito ufficiale dei biglietti di Milano-Cortina 2026, è possibile notare come i tagliandi più economici siano andati a ruba: quelli da 30 e 35 euro per l’hockey, i ticket di categoria C da 90 euro per il salto con gli sci e i biglietti da 100 euro per snowboard e sci alpino con visibilità ridotta.

Rientrano nella sezione dei più economici anche i biglietti della fascia inferiore per il pattinaggio di figura a 280 euro. Fondazione Milano Cortina ha annunciato di aver messo sul mercato il 20% del totale dei biglietti per i Giochi Invernali a meno di 40 euro, e il 57% a meno di 100 euro.

I biglietti più costosi e i pacchetti speciali

Stando a quanto spiegato da Fondazione Milano Cortina a ‘FanPage.it’, fino a questo momento sono stati venduti 1,2 milioni di biglietti su un totale di 1,5 milioni per tutto il periodo delle gare, tra Olimpiadi e Paralimpiadi. Solo nei primi tre giorni sono stati staccati 187.000 tagliandi.

Detto dei biglietti più economici, ci sono tagliandi a prezzi elevati, soprattutto quelli che riguardano le fasi finali delle discipline più ambite: per le partite di hockey che valgono le medaglie, i biglietti nei posti migliori arrivano a costare anche 2.000 euro.

Nell’hub di Livigno, assistere alle gare di snowboard e freestyle non è proprio alla portata di tutti: alcuni tagliandi superano i 500 euro. Nel pattinaggio di figura, altra specialità molto ambita, come specificato in precedenza si parte da un minimo di 280 euro per arrivare ai posti per il gala finale che vanno dai 400 ai 1.200 euro.

Esistono poi dei biglietti di fascia premium venduti attraverso pacchetti hospitality: si tratta di formule ideate per turisti facoltosi che oltre alle gare mettono a disposizione anche buffer preparati da grandi chef, spazi lussuosi e visuali privilegiate agli eventi. Pacchetti del genere possono arrivare anche a 12.450 euro ma non sono venduti da Fondazione Milano Cortina, bensì da una società che ha già fornito questo genere di servizi alle Olimpiadi di Parigi 2024 e farà lo stesso anche a quelle di Los Angeles 2028.