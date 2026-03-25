Anche per la ricorrenza di Pasqua 2026 Carlo Cracco ha pensato alla realizzazione di uova al cioccolato speciali per celebrare questa festività

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La Pasqua è uno dei momenti più attesi dell’anno e negli ultimi anni sempre più chef hanno iniziato a proporre versioni dei dolci tradizionali nei loro shop. Tra questi c’è anche Carlo Cracco, uno dei nomi più noti della cucina italiana. Per la Pasqua 2026 lo chef veneto ha lanciato una nuova linea di dolci che include uova di cioccolato, colombe e altre proposte speciali.

L’uovo di Pasqua 2026 di Carlo Cracco

Negli ultimi mesi lo chef Cracco è tornato al centro dell’attenzione per nuovi progetti importanti, tra cui l’apertura a Roma all’interno del prestigioso Hotel Corinthia. Qui, infatti, è nato Viride, un ristorante fine dining pensato per offrire un’esperienza gastronomica completa e di alto livello. Parallelamente, nel 2026 Cracco sarà protagonista anche al Vinitaly, una delle manifestazioni più importanti dedicate al vino. A Verona lo chef gestirà il ristorante “Cracco a Vinitaly”. Nonostante queste nuove sfide, Cracco ha comunque continuato la tradizione di condividere nel suo shop prodotti speciali pensati per la Pasqua.

In particolare, ci sono le uova al cioccolato che promettono di conquistare grandi e bambini. Tra le versioni più classiche ci sono l’uovo al cioccolato al latte e quello fondente che vengono 54 euro ciascuno. Accanto a queste versioni, ci sono proposte più particolari, come l’uovo al cioccolato fondente con nocciola e sale realizzato in collaborazione con Lavoratti che viene 56 euro (formato da 350 grammi). Oppure per lo stesso prezzo, sempre in collaborazione con Lavoratti, è stato realizzato quello al latte con mandorle caramellate.

Oltre alle uova, la proposta pasquale si amplia con una serie di prodotti di cioccolato pensati per chi cerca un’alternativa più piccola ma comunque curata. Ci sono, così, gli ovetti assortiti che vengono proposti in diversi gusti (nocciola, cioccolato, pistacchio, biscotto) e sono racchiusi in una confezione elegante ispirata alla Galleria Vittorio Emanuele II. Il prezzo per la box da 16 ovetti è di 18 euro. Nella stessa fascia si trovano anche i cosiddetti “Baci” di Pasqua, rivisitati con gusti più originali come yuzu, passion fruit o fragola, accanto a versioni più classiche come mandorla e gianduia.

Non mancano, poi, i cioccolatini pasquali a forma di animaletti, pensati anche per un pubblico più giovane o per chi cerca un regalo semplice e simpatico. Disponibili in diverse varianti (cioccolato fondente, al latte e bianco), vengono confezionati in scatole dal design nuovo e ricercato. La confezione contiene 10 cioccolatini e costa sempre 18 euro.

Le colombe pasquali di Carlo Cracco

Oltre alle uova, chef Cracco propone anche diverse versioni della colomba pasquale, altro grande classico della tradizione italiana. La colomba classica resta la scelta più tradizionale, con un impasto soffice, profumato alla vaniglia e arricchito con canditi di arancia. Il tutto è completato da una glassa croccante con mandorle e zucchero. Il prezzo è di 46 euro per il formato da 750 grammi.

Per chi cerca qualcosa di diverso, ci sono varianti più creative. Una delle più interessanti è quella con amarena e pistacchio. Un’altra proposta è la colomba ai tre cioccolati e nocciole, più ricca e golosa, pensata per gli amanti del cioccolato. In questo caso, il prezzo per queste ultime due è di 48 euro. Infine, è possibile acquistare confezioni regalo che includono sia colomba sia l’uovo di Pasqua. Il prezzo di questa box oscilla tra i 97 e i 99 euro in base alla scelta della colomba e dell’uovo che si vuole acquistare.