Quanto costa l'uovo di Pasqua 2026 della Nazionale Italiana

Per Pasqua 2026 gli appassionati di calcio possono acquistare l’uovo pasquale Nazionale Italiana realizzato con cioccolato al latte e con sorpresa

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L’uovo di cioccolato è da sempre il simbolo della Pasqua, un dolce che unisce tradizione, gusto e sorpresa. Nel corso degli anni, questo prodotto è diventato sempre più vario, passando dalle versioni classiche a quelle dedicate a personaggi, brand e passioni. Oggi non è più solo un dolce, ma anche un oggetto regalo, spesso scelto in base ai gusti personali o agli interessi di chi lo riceve. Tra le novità degli ultimi anni ci sono anche le uova dedicate al mondo dello sport, in particolare al calcio. Queste uniscono due grandi passioni italiane: il cioccolato e il calcio.

L’uovo di Pasqua 2026 della Nazionale Italiana: prezzo e caratteristiche

Negli ultimi anni, acquistare un uovo di Pasqua è diventato leggermente più costoso. Secondo le analisi del Codacons, i prezzi nei supermercati italiani sono aumentati rispetto alle stagioni precedenti, anche se con variazioni diverse a seconda del marchio e della tipologia di prodotto. A incidere sono fattori come il costo delle materie prime, in particolare il cacao, e il posizionamento del brand. Nonostante questo, l’uovo di Pasqua resta un elemento immancabile sulle tavole degli italiani durante questa festività, perché piace a tutti, grandi e bambini.

Proprio in questo contesto si inserisce l’uovo dedicato alla FIGC (Federazione italiana giuoco calcio), pensato per tutti i tifosi della Nazionale e realizzato da Bauli. L’uovo di Pasqua Bauli Nazionale Italiana edizione 2026 è venduto ad un prezzo di 19,64 euro con un formato da 220 grammi. Si tratta di un prodotto realizzato con cioccolato al latte, caratterizzato da un gusto dolce e cremoso, adatto sia ai più piccoli sia agli adulti.

Ciò che rende questo uovo particolare è soprattutto il packaging, completamente dedicato ai colori azzurri e al simbolo della Nazionale. Un dettaglio che lo rende perfetto per gli appassionati di calcio. All’interno, come da tradizione, è presente una sorpresa ufficiale a tema FIGC, pensata per coinvolgere chi lo acquista e rendere l’esperienza più completa.

Le uova di Pasqua 2026 delle squadre di calcio italiane

Accanto all’uovo della Nazionale Italiana, il mercato offre anche diverse proposte, pensate per i tifosi più affezionati, dedicate ai club di calcio italiani. Tra le più diffuse troviamo le uova firmate Balocco che sono state dedicate a diverse squadre italiane come Inter e AC Milan, due delle società più seguite in Italia.

L’uovo pasquale dell’Inter, nel formato da 240 grammi, ha un prezzo di 13,60 euro ed è stato realizzato con cioccolato al latte. Anche in questo caso, la confezione richiama i colori e il logo della squadra, rendendola subito riconoscibile sugli scaffali. Al suo interno, ovviamente, si trova una sorpresa a tema.

Simile per formato e prezzo è l’uovo dedicato al Milan, venduto a circa 13,80 euro. Anche qui il protagonista è il cioccolato al latte, accompagnato da una sorpresa interna a tema rossonero. Sulla stessa scia anche l’uovo di Pasqua della Juventus. ICAM, invece, ha firmato l’uovo di pasqua di diverse squadre come Torino FC, Palermo, SS Lazio, Hellas Verona FC. Anche la Roma si è affidata a ICAM per l’uovo pasquale realizzando sia la versione classica che la versione senza glutine. L’uovo di Pasqua ufficiale del Napoli è stato realizzato da Crispo.