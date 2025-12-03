Un'analisi realizzata da Quotidiano Sanità sui dati Agenas mostra quanto costa in Italia una giornata di ricovero negli ospedali della penisola

La sanità italiana gratuita è da sempre uno dei pilastri del nostro paese che ci differenzia da altre nazioni, come ad esempio gli Stati Uniti, dove è obbligatorio stipulare un’assicurazione sanitaria per accedere alle cure. Ogni giornata di ricovero in Italia ha, però, un costo. Una nuova elaborazione realizzata da Quotidiano Sanità sui dati Agenas, riferiti alle Aziende ospedaliere e universitarie italiane, mostra un quadro dei costi per un giorno di ricovero. Il costo medio di una giornata di degenza varia enormemente da città a città, con differenze che possono superare i 1.000 euro tra un ospedale e l’altro.

I costi dei ricoveri negli ospedali non universitari: Italia spaccata in due

L’ultima analisi di Quotidiano Sanità fa emergere una tendenza che da anni caratterizza la sanità italiana: il Sud registra costi più alti rispetto al Nord. Al nord, inoltre, la qualità percepita dell’assistenza è spesso migliore e la spesa giornaliera sembra essere più contenuta. Un trend che era stato registrato anche da una precedente analisi del Sole 24 Ore che evidenziava come le principali eccellenze ospedaliere, i 21 “super ospedali” italiani, siano situati soprattutto nel settentrione. Tra le strutture in classifica spiccavano l’Humanitas, il San Raffaele e il Galeazzi-Sant’Ambrogio.

Il Galeazzi, inoltre, grazie alla sua capacità di offrire servizi di alta complessità, è noto come l’ospedale che attrae più pazienti da fuori regione. Tornando all’analisi di Quotidiano Sanità sui dati Agenas guardando agli ospedali non universitari, il quadro che emerge è molto chiaro: al Sud la degenza costa di più. L’ospedale più costoso d’Italia, tra quelli non universitari, è quello di Cosenza, dove una sola giornata di ricovero arriva a costare 827,6 euro. Subito dopo compaiono due realtà siciliane: il Papardo di Messina con 728,7 euro e il Civico-Benfratelli di Palermo con 728,1 euro.

Ma l’elenco delle strutture meridionali con costi elevati è piuttosto lungo. Il San Pio di Benevento supera i 721 euro mentre l’Azienda ospedaliera Dei Colli di Napoli arriva a 689 euro. Una grande struttura come il Cardarelli di Napoli, uno degli ospedali più importanti del Mezzogiorno, registra un costo medio giornaliero di 622 euro. A una fascia intermedia (500-600 euro) appartengono ospedali come il Cannizzaro di Catania (583 euro), il Mauriziano di Torino (580 euro) e gli Ospedali Civili di Brescia (564,3 euro).

Nella parte bassa della classifica, dove i costi sono più contenuti, compaiono il Santa Croce e Carle di Cuneo (451,9 euro), noto per essere uno dei migliori ospedali d’Italia. Il valore più basso in assoluto, però, è quello del Papa Giovanni XXIII di Bergamo: 374,6 euro per giornata di ricovero. Cifra simbolo di una gestione efficiente ma anche di un’organizzazione che ottimizza le risorse.

I costi negli ospedali universitari

La situazione diventa ancora più marcata se si analizzano i costi delle aziende ospedaliere universitarie. In testa c’è l’Azienda Ospedaliera Universitaria Luigi Vanvitelli di Napoli, dove una sola giornata di degenza costa 1.326 euro. È una cifra record che evidenzia un grande assorbimento di risorse.

Seguono il Giaccone di Palermo, che raggiunge 881,6 euro, il G. Martino di Messina, con 735,8 euro, e il R. Dulbecco di Catanzaro, che si attesta a 727,8 euro. A metà classifica compaiono realtà come il Careggi di Firenze, il policlinico pisano, il Sant’Anna di Ferrara, i Riuniti di Foggia e il Rodolico-San Marco di Catania, tutti con valori compresi tra i 700 e i 600 euro. Il costo più contenuto, tra gli universitari, è quello del Policlinico Tor Vergata di Roma con 385,4 euro.