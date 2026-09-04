Quanto costa l'ultimo biglietto per il GP di Monza di Formula 1

Online sarebbe rimasto un unico biglietto per poter assistere al Gran Premio di Monza del 2026: quanto costa il tagliando per la gara di Formula 1

Il Gran Premio di Monza è uno degli appuntamenti sportivi più attesi d’Italia: ogni anno i piloti di Formula 1 si sfidano sulle curve dello storico circuito brianzolo, regalando spettacolo ed emozioni.

Di edizione in edizione, la corsa al biglietto si fa sempre spasmodica, con i tifosi italiani che sperano di accaparrarsi un posto incrociando le dita per una vittoria della Ferrari. Anche per il 2026 sono stati polverizzati i tagliandi in vista della gara, fatta eccezione per un unico posto.

Per il GP di Monza è rimasto l’ultimo biglietto: quanto costa

In base a quanto riportato da ‘Adnkronos’, dando un’occhiata alla piattaforma ufficiale per la vendita dei biglietti del Gran Premio di Monza del 2026, risulta un solo tagliando disponibile da acquistare per assicurarsi un posto in tribuna e godersi la gara di Formula 1 in programma nel mitico autodromo brianzolo.

Sul portale ufficiale del GP, nella sezione ‘Acquista biglietto’, si può avanzare fino alla scelta dei posti rimanenti: l’unico rimasto a disposizione si trova in Tribuna Ascari, con vista su uno dei punti più spettacolari del circuito.

Il costo dell’unico biglietto disponibile per il Gran Premio d’Italia, sui canali ufficiali, è di 570 euro più commissioni. Come detto il tagliando è disponibile in Tribuna Ascari che permette di godere di una visione privilegiata su una curva spettacolare, amata anche dai piloti.

A tal proposito Kimi Antonelli, attuale leader della classifica di Formula 1, ha dichiarato ai giornalisti arrivati a Monza: “Secondo me è la curva più bella – ha spiegato il pilota della Mercedes – la macchina si muove tanto con il cordolo di destra così scivoloso, non sarà facile con tutta questa potenza”.

I prezzi dei biglietti per il Gran Premio d’Italia di Formula 1

I prezzi dei biglietti per il GP di Monza del 2026 andavano da un minimo di 53,41 euro a un massimo di 154,89 euro per la giornata del venerdì dedicata alle prove libere; cifre più elevate per il sabato di qualifica, da 74,77 euro a 394,17 euro.

Per la domenica, giornata di gara, la forbice andava da un minimo di 106,82 euro a un massimo di 1.051,11 euro. Erano disponibili anche gli abbonamenti per venerdì, sabato e domenica: il meno caro a 128,18 euro, il più caro a 1.435.66 euro.

La maggior parte dei tifosi si augura una vittoria della Ferrari che manca dal 2024, quando Charles Leclerc riuscì a capitalizzare una strategia perfetta attuata dal muretto della Cavallino Rampante, tagliando il traguardo per primo davanti alle McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris.

Il massimo, poi, sarebbe assistere a una doppietta delle Rosse che manca dal 2002, anno in cui Rubens Barrichello trionfò tenendosi alle spalle il compagno di scuderia Michael Schumacher. Dita incrociate, dunque, per Charles Leclerc e Lewis Hamilton: l’inglese, tra l’altro, ha da poco acquistato una Ferrari F40 abbandonata da trent’anni, l’auto che sognava da bambino, e non vince a Monza dal 2018.

Oltre alle Ferrari, il cuore di tanti tifosi batterà anche per Kimi Antonelli, primo nel Mondiale alla guida della Mercedes: la vittoria di un pilota italiano nel Gran Premio di casa manca dal 1966, dal successo di Ludovico Scarfiotti al volante della Ferrari.