Quanto costa il super yacht di Diego Della Valle e dov'è

Alla scoperta di Altair III, il super yacht di lusso che è stato attribuito all'imprenditore Diego Della Valle: caratteristiche, costo e dove si trova.

Altair III, il super yacht attribuito all’imprenditore Diego Della Valle, ha fatto la sua comparsa nelle acque delle Marche, attirando l’attenzione prima davanti a Civitanova e successivamente nella suggestiva baia di Portonovo.

Il super yacht di Diego Della Valle: quanto costa e dove si trova

Lo yacht è considerato come un vero e proprio gigante del mare: è rimasto davanti alla baia che si trova alle pendici del Monte Conero per un paio di giorni, diventando inevitabilmente il soggetto di tante foto e video da parte dei passanti che hanno potuto ammirarlo.

La presenza dell’imbarcazione nelle acque davanti a Portonovo è stata associata subito alla famiglia Della Valle e in particolare a Diego: nato a Sant’Elpidio a Mare, in provincia di Fermo, è sempre rimasto molto legato alla sua regione di origine, le Marche, dove tra l’altro ha sede Tod’s, azienda specializzata nella produzione di calzature, abbigliamento e accessori di lusso.

A rendere ancora più suggestiva la presenza di Altair III che attualmente avrebbe un valore vicino ai 40 milioni di dollari, è stato il clima: nonostante sia già arrivato settembre, le temperature sono ancora alte e decisamente estive, quindi da un lato sulla terraferma era pieno di turisti e bagnanti intenzionati a sfruttare gli ultimi giorni di caldo, mentre in mare stazionava tranquillo il super yacht.

L’Altair III ha aggiunto un elemento insolito a quella che è la classica cartolina di fine estate della Riviera del Conero, diventando un’attrazione inaspettata e non è da escludere che qualche curioso o appassionato abbia deciso di recarsi a Portonovo in extremis proprio dopo essere venuto a conoscenza della presenza dello yacht.

La storia e le caratteristiche di Altair III

Il sito ‘Superyachtfan.com’ specializzato in yacht di lusso, riporta le caratteristiche dell’Altair III, yacht attribuito a Diego Della Valle: è lungo 59 metri e dotato di 6 cabine che possono ospitare fino a 12 persone, più altre 8 cabine per un equipaggio di 20.

Il design degli interni dell’Altair III è stato realizzato da Jon Bannenberg, mentre l’aspetto esterno è frutto della creatività di Sam Sorgiovanni Designs. Lo yacht si sviluppa su tre ponti principali che ottimizzano al massimo i volumi interni, consentendo così ampi spazi di socializzazione e zone di privacy assoluta.

Le aree comuni, come il salone principale e la Skylounge, sono caratterizzate da arredi sofisticati e sistemi di intrattenimento di ultima generazione. Le 9 suite di lusso sono così suddivise: una cabina Armatoriale, una cabina vip, 4 cabine doppie con letti matrimoniali e 3 cabine doppie con letti singoli.

Gli ambienti interni, realizzati con materiali di pregio, sono caratterizzati da ebanisteria artigianale personalizzata, con dettagli in legno e anche rifiniture in marmo selezionato. In generale la sua estetica riesce a mantenere intatto il fascino dei grandi yacht classici con l’aggiunta di elementi più moderni; trattandosi poi di un’imbarcazione full custom, ogni dettaglio interno è stato realizzato con la massima cura.

L’imbarcazione è alimentata da tre motori diesel-elettrici Paxman che le consentono di viaggiare alla velocità di 11 nodi in crociera e raggiungere il picco di 13 nodi. L’autonomia dello yacht arriva fino a 5.4000 miglia nautiche a velocità di crociera.