Quanto costa una suite nell'hotel di Sinner agli Internazionali

Quanto costa una suite nell'hotel dove alloggia Sinner a Roma nel corso degli Internazionali di Tennis in programma sulla terra rossa del Foro Italico

Jannik Sinner è l’uomo più atteso agli Internazionali di Roma: il campione azzurro arriva da super favorito sulla terra rossa del Foro Italico, visto il ritorno al numero uno del ranking ATP e l’assenza del suo più grande rivale Carlos Alcaraz, fermato da un infortunio.

Dove alloggia Sinner per gli Internazionali di Roma 2026

Per preparare al meglio il torneo romano che manca ancora nella sua già nutrita bacheca, Sinner ha deciso di alloggiare in un lussuoso albergo della Capitale, l’Hotel Rome Cavalieri: si trova in via Alberto Cadlolo, sopra Monte Mario.

L’Hotel Rome Cavalieri, l’albergo di lusso più esclusivo nell’area del Foro Italico, consente a Sinner di prepararsi al meglio agli Internazionali d’Italia: la suite dove alloggia gli garantisce la privacy necessaria tra un match e l’altro.

Durante il suo soggiorno nella suite dell’hotel di Roma, Sinner seguirà con attenzione la tabella del nutrizionista, pranzando a volte in albergo e altre volte al Foro Italico. In generale, nei ristoranti e nei locali dove il tennista italiano si recherà nella Capitale, vale un’indicazione precisa: da parte sua una grande disponibilità con lo staff e con i proprietari, in cambio la massima discrezione.

A Jannik Sinner, presente nella classifica dei tennisti più ricchi di sempre insieme a ‘mostri sacri’ del recente passato come Roger Federer e Rafa Nadal, serve tranquillità per preparare le sfide che lo attendono: ha bisogno di una sorta di bolla per evitare distrazioni e affrontare al massimo della forma ogni impegno, in un momento in cui ha tutti gli occhi del mondo del tennis puntati su di lui.

Quella che ha davanti è un’occasione quasi irripetibile, trionfare per la prima volta agli Internazionali d’Italia. L’assenza di Carlos Alcaraz per infortunio rappresenta un grande vantaggio, ma al tempo stesso anche un’enorme responsabilità, perché tutti si aspettano la vittoria finale. Nel torneo maschile, poi, il successo di un italiano manca addirittura dal 1976, quando Adriano Panatta sconfisse l’argentino Vilas in quattro set.

Quanto costa una suite all’hotel Roma Cavalieri dove dorme Sinner

Una suite all’Hotel Rome Cavalieri può arrivare a costare anche fino a 2.000 euro al giorno, mentre le camere anche 600-700 euro al giorno. Non è dato sapere in quale suite alloggia Sinner per gli Internazionali di tennis, ma è lecito immaginare sia una delle più esclusive e riservate di tutta la struttura.

In totale sono nove le suite del Rome Cavalieri, a partire dalla Penthouse, dotata di terrazza panoramica e arredi nobili; la Planetarium, invece, è caratterizzata da una vasca idromassaggio e da arredi con i capolavori di Robert Indiana, mentre la suite chiamata Napoleon ospita addirittura un’elegante scrivania appartenuta a Napoleone II.

La Premium offre due balconi dove poter ammirare i pini ondeggianti intorno al blu della piscina; la Superiore ha un balcone che consente di godere della vista delle piscine e del parco privato dell’albergo. Un letto di piume leggere è il fiore all’occhiello dell’Alcove, mentre la Vista, come si evince dal nome, promette una vista spettacolare sulla Città Eterna. Completano l’elenco delle suite dell’Hotel Rome Cavalieri dove alloggerà Sinner troviamo la Park e la Petronius.