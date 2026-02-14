Quanto costa il San Valentino 2026 dai top chef italiani
di
Sono tantissimi gli innamorati che festeggeranno San Valentino 2026 con una cenetta romantica, magari a lume di candela. Per poter godere di un’atmosfera intima, non c’è bisogno di restare a casa: molti ristoranti offrono una serata a dir poco speciale, con luci soffuse e pietanze raffinate. Spiccano, tra le proposte più interessanti, quelle dei migliori chef italiani che si sono aggiudicati persino una prestigiosa stella Michelin (o anche più!). Scopriamo quanto costa mangiare a San Valentino nei ristoranti stellati.
