Katy Perry e Justin Trudeau si stanno godendo una fuga d'amore nella splendida cornice delle Dolomiti: ecco quanto costa il resort dove soggiornano

Romantica vacanza sulla neve per Katy Perry e Justin Trudeau, inedita coppia che solo qualche settimana fa ha reso ufficiale una relazione di cui si era già tanto discusso. I due hanno scelto l’Italia per la loro fuga d’amore: la splendida cornice delle Dolomiti fa da sfondo alle foto social che la cantante ha condiviso nei primi giorni di febbraio, proprio in concomitanza con le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 che si stanno svolgendo in questi luoghi. Ecco in quale incantevole resort alloggiano (e quanto costa il soggiorno).

Katy Perry e Trudeau in un resort sulle Dolomiti

In tanti lo immaginavano, ma la conferma è arrivata solo a dicembre 2025: Katy Perry e Justin Trudeau, ex primo ministro canadese, hanno una relazione. La popstar ha chiuso la sua storia con Orlando Bloom (con cui ha avuto la figlia Daisy) la scorsa estate, mentre Trudeau si è separato quasi tre anni fa dalla moglie Sophie Gregoire, con cui ha condiviso ben 18 anni di vita (e tre figli). Dopo mesi di indiscrezioni, qualche settimana fa Katy Perry ha pubblicato alcune foto social che la mostravano accanto alla sua nuova fiamma, durante una vacanza in Giappone. E adesso è tempo di una fuga d’amore sulla neve: quale destinazione migliore se non l’Italia?

La coppia ha scelto la tranquillità di San Cassiano, piccola frazione del borgo di Badia, che si trova in provincia di Bolzano. Siamo ai piedi delle Dolomiti, la cornice ideale per godersi un po’ di relax o per fare sport all’aria aperta, approfittando delle piste da sci che ci sono nei dintorni. Ma non solo: il paesino è davvero molto vicino a Cortina d’Ampezzo, storica località turistica dal fascino inesauribile. In queste settimane di febbraio 2026, è anche sede delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina, ospitando alcune delle competizioni più attese dagli amanti degli sport sulla neve.

Forse Katy Perry e Justin Trudeau hanno optato per le Dolomiti anche in vista dei Giochi Olimpici: magari li vedremo tra il pubblico delle prossime gare, a fare il tifo per i propri atleti. Di sicuro, al momento si stanno godendo la loro storia d’amore in un resort extra lusso dove non si fanno mancare alcuna comodità. Si tratta dell’esclusivo Aman Rosa Alpina, location elegante e raffinata che si affaccia sulle montagne e sulle sue rinomate piste da sci. In effetti, la popstar e l’ex primo ministro canadese non si sono lasciati sfuggire l’occasione per dedicarsi a qualche discesa mozzafiato sulla neve. Ma quanto costa il loro soggiorno?

Quanto costa il resort dove soggiornano Katy Perry e Trudeau

Il resort Aman Rosa Alpina è molto più di un rifugio di montagna, sebbene l’accoglienza e il calore che sprigiona siano gli stessi. L’hotel, ristrutturato grazie all’intervento del prestigioso marchio Aman sotto la guida dell’architetto Jean-Michel Gathy, è oggi uno dei preferiti dai turisti stranieri che vengono in Italia per ammirare la bellezza delle Dolomiti. Certo, un soggiorno in questa struttura non è proprio economico: una camera parte da 1.735 euro a notte, in questo periodo di alta stagione. E per la Suite Aman, la più grande dell’hotel (con i suoi 158 metri quadri, che possono ospitare fino a 4 persone), si superano tranquillamente i 20mila euro a notte.

Naturalmente, il resort offre tantissimi servizi esclusivi ai suoi ospiti: dalla spa di oltre 1.600 metri quadrati (con piscina interna, sauna finlandese e sette sale dedicate ai vari trattamenti) alla piscina a sfioro esterna riscaldata, che gode di un panorama davvero invidiabile. Sono inoltre presenti un salone di bellezza, un’area relax con terrazza lounge all’aperto, un centro fitness, una sala yoga e persino tre cinema privati.