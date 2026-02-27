Fuga romantica di Pasqua nell'incanto di Villa Crespi: ecco quanto costa (e cosa include) il pacchetto speciale proposto da Antonino Cannavacciuolo

Volete regalarvi un’esperienza a cinque stelle per Pasqua 2026? La proposta di Antonino Cannavacciuolo è davvero sorprendente: un soggiorno di due notti presso Villa Crespi, nell’incantevole cornice del lago d’Orta, comprensivo di cena degustazione che permette di assaporare alcuni dei piatti più rinomati dello chef, nonché di un delizioso massaggio per concedersi un momento dedicato al proprio benessere. Scopriamo quanto costa (e cosa include) l’offerta speciale di Cannavacciuolo per trascorrere una Pasqua immersi nel lusso e nel relax.

Quanto costa festeggiare la Pasqua 2026 da Cannavacciuolo

“Soggiorno gourmet, sentore di primavera, coccole e magia”: questo è ciò che promette Antonino Cannavacciuolo sul sito ufficiale di Villa Crespi, il suo hotel ristorante adagiato a due passi dal lago d’Orta (prov. di Novara). La storica residenza, cinta da un bellissimo parco, è la location ideale per trascorrere la Pasqua 2026 in coppia – per una fuga romantica – oppure in famiglia. Lo chef ha dunque organizzato un pacchetto speciale di due notti che include alcuni servizi d’eccezione per vivere un’esperienza unica.

L’offerta include un soggiorno di due notti in suite vista lago (a scelta tra alcune delle camere più belle di Villa Crespi) con colazione gourmet servita al ristorante, una cena con menù degustazione Itinerario, massaggio di coppia Dolce Vita della durata di 75 minuti e welcome in camera con colomba artigianale firmata da Cannavacciuolo Lab. Il pacchetto è prenotabile solamente nel weekend di Pasqua, con check in il 3, il 4 o il 5 aprile 2026.

Per quanto riguarda i prezzi, bisogna fare riferimento alla suite scelta in fase di prenotazione. Qualche esempio? Per l’Executive Suite vista lago, con i suoi 38 metri quadri (può ospitare max 2 persone), si parte da 3.311 euro. Mentre la Master Suite Sheherazade vista lago, che vanta ben 51 metri quadri e spazio per ospitare fino a 4 persone, può essere prenotata a partire da 3.969 euro. Il prezzo risente inoltre di eventuali modifiche e/o aggiunte al pacchetto base, dal momento che Villa Crespi offre tantissime opportunità dedicate al wellness, alla degustazione dei sapori del territorio e alla scoperta delle bellezze locali.

Il menù di Pasqua 2026 a Villa Crespi

Il pacchetto di Pasqua 2026 include una cena gourmet presso il ristorante tre stelle Michelin di Antonino Cannavacciuolo: il menù previsto è la degustazione Itinerario, un percorso sensoriale (dal prezzo di 290 euro a persona, bevande escluse) che unisce i sapori della tradizione campana dello chef a quelli della gastronomia locale. Si inizia con il “Buon Viaggio” di Antonino Cannavacciuolo, a cui fanno seguito gli antipasti: consommé di ossobuco e zafferano, trota in carpione, scampi nudi in infusione mediterranea alla pizzaiola con emulsione di polpo e porro, mandorla, pomodoro e pop corn di cavolfiore.

Come primo piatto, il menù prevede linguine di Gragnano con calamaretti e salsa al pane di segale. Per secondo, invece, viene servita una triglia con cavolo nero e provola affumicata. Infine, il dessert: riso, latte e arachidi. Il pacchetto di Pasqua 2026 prevede la possibilità (pagando l’eventuale supplemento) di modificare il menù su richiesta, o di prenotare un’esperienza gourmet presso il vicino ristorante Lacqua by Lake. È inoltre possibile includere al menù la degustazione vini Itinerario, con una selezione di calici – anch’essa si paga a parte.