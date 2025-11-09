Torna, per il terzo anno consecutivo, il Panettone d'Oro firmato dalla Pasticceria Martesana e realizzato in collaborazione con Moschino: ecco il prezzo

Nasce dall’incontro tra sapore e stile, un piccolo gioiello d’alta pasticceria per festeggiare il Natale: è il Panettone d’Oro, la gustosa realizzazione firmata dalla collaborazione tra Martesana e Moschino per chi cerca un’idea regalo glamour e al tempo stesso tradizionale. Disponibile solo in alcuni selezionati punti vendita e online, la confezione extra lusso in edizione limitata è un vero must per le feste che si stanno avvicinando. Ecco quanto costa il Panettone d’Oro 2025 e dove è possibile acquistarlo.

Cos’è il Panettone d’Oro e quanto costa

A meno di un anno dalla scomparsa improvvisa del maestro Vincenzo Santoro, fondatore della storica Pasticceria Martesana di Milano, per la prima volta il Natale non vedrà la sua firma tra le prelibatezze in vendita per le feste. Fu sua l’idea, nel 2023, di lanciare sul mercato il Panettone d’Oro, realizzato in collaborazione con Moschino, uno dei brand più glamour e innovativi della moda italiana. E, in suo onore, l’Alta Pasticceria premiata con le Tre Torte da Gambero Rosso porta avanti questa gustosa tradizione: sono da poco iniziate le vendite della nuova edizione del Panettone d’Oro, l’idea regalo perfetta per chi vuole festeggiare il Natale 2025 con sapore ed eleganza.

Realizzato seguendo l’antica ricetta esclusiva della Pasticceria Martesana, il panettone viene lavorato per 48 ore con farina macinata a pietra, burro e lievito madre storico. L’impasto è impreziosito da ingredienti di alta qualità: uvetta golden, arancia italiana candita e vaniglia Tahiti. Per completare il tutto, una lucente glassa al cioccolato gold con granella croccante di nocciole di Piemonte IGP ricopre il panettone creando un effetto gioiello. Il prodotto viene venduto all’interno di un’elegante cappelliera in latta dorata a pois neri, firma glamour di Moschino.

Incarnando da una parte la tradizione e l’eccellenza dell’Alta Pasticceria Martesana e dall’altra lo stile inconfondibile della maison di moda, entrambe realtà italiane di grande valore, il Panettone d’Oro è ormai un’icona del Natale. Ma quanto costa? L’edizione limitata, che include il panettone da 1kg nell’elegante confezione regalo ispirata alla nuova collezione autunno/inverno 2025 di Moschino, è venduta al prezzo di 72 euro – assolutamente in linea con le famose creazioni di pasticceria dei più rinomati chef sul panorama italiano.

Dove acquistare il Panettone d’Oro per Natale 2025

Il Panettone d’Oro 2025 non è disponibile ovunque: lo si può acquistare solamente a partire dal 10 novembre 2025 in alcuni selezionati punti vendita, fino ad esaurimento scorte (sono incluse le prevendite effettuate dal 31 ottobre 2025). Chi vuole regalarsi un Natale speciale, può comprare la dolce creazione culinaria presso le boutique Martesana a Milano e a Como, oppure sul sito ufficiale della pasticceria – le spedizioni sono disponibili su tutto il territorio italiano, ma anche in Francia, in Germania e in Spagna.

In Italia, il Panettone d’Oro è disponibile anche nei punti vendita Rinascente di Milano (in Piazza Duomo) e di Monza, oltre che sul sito ufficiale della catena di grandi magazzini. Infine, il panettone sbarca anche all’estero per diffondere la tradizione gastronomica e il glamour italiani nel mondo. Martesana ha infatti selezionato alcuni partner internazionali a Singapore, in Grecia, a Cipro, a Dubai e in Germania.