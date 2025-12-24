Quanto costa il panettone olimpico dedicato a Milano Cortina

Quanto costa il Panettone olimpico dedicato ai Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026: il dolce realizzato dal Maestro pasticcere Silvano Marchesi

Per le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina è stato realizzato un Panettone olimpico ufficiale: il dolce simbolo delle festività natalizie, dedicato all’evento in programma dal 6 al 22 febbraio 2026, è firmato da Silvano Marchesi, Maestro pasticcere della storica insegna bergamasca Panificio Marchesi e vincitore due volte del Premio Miglior Panettone della Lombardia.

Quanto costa il panettone dedicato alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026

Il Panificio Marchesi del maestro pasticcere Silvano Marchesi ha siglato con la Fondazione Milano Cortina 2026 un contratto di licensing che lo ha reso licenziatario ufficiale delle Olimpiadi Invernali. L’accordo ha portato alla nascita del Panettone olimpico, declinato in tre diverse varianti e confezionato in un packaging esclusivo che richiama l’evento sportivo.

Come si legge sul sito ufficiale della storica pasticceria bergamasca, tutte le varianti del Panettone olimpico sono disponibili sullo store al prezzo di 45 euro. Si può scegliere tra Panettone tradizionale, quello al cioccolato fondente e la Veneziana mandorlata. I lievitati sono creazioni del maestro Silvano Marcheti, già vincitore del premio Miglior Panettone della Lombardia – Panettone Day nel 2015 e nel 2022.

Tutte le fasi di lavorazione del Panettone olimpico di Milano-Cortina 2026 sono condotte a mano direttamente dal Maestro Silvano Marchesi che a proposito del prodotto ha dichiarato: “Questo dolce non è semplicemente un prodotto d’eccellenza culinaria – le parole di Marchesi riportate da ‘DolceSalato.com’ – scegliere questa proposta significa anche sostenere attivamente il Movimento Olimpico e Paralimpico e lo sport italiano nel suo complesso, fieri dell’alto valore che porta”.

Il Panettone olimpico si trova all’interno di un packaging esclusivo e facilmente riconoscibile: la sua confezione, infatti, richiama il “Look of the Game” di Milano-Cortina 2026 ed è arricchita dalla presenza dei Marchi Olimpici e Paralimpici ufficiali.

Il lievitato ufficiale dei Giochi Invernali del 2026 è disponibile nel formato da un chilo e come detto, può essere scelto in diverse varianti per assicurare che l’eccellenza del gusto si unisca alla tradizione natalizia italiana e per soddisfare ogni palato: il Panettone classico tradizionale, la versione al cioccolato fondente e la Veneziana mandorlata.

La storia del Panificio Marchesi

Il Panificio Marchesi vanta una tradizione di oltre sessant’anni: tre generazioni, a partire dal 1960, si sono passate il testimonio di padre in figlio nell’aprire ogni mattina il laboratorio di Bergamo, impastare, infornare e sfornare.

La storica insegna bergamasca da sempre unisce tradizione e innovazione: come si legge sul sito ufficiale del Panificio, il loro Panettone Tradizionale “si rifà alla ricetta originale ma viene continuamente e sottilmente perfezionato” ed è per questo che il loro studio sui gusti alternativi “procede incessantemente”.

Ogni anno, tra il mese di giugno e quello di settembre, vengono rivisti nei minimi dettagli tutti i processi di lavorazione del panettone artigianale e si sperimentano nuovi e piccoli cambiamenti.

Quello del Panificio Marchesi è un marchio riconosciuto per l’alta qualità della proposta e per la grande attenzione ai particolari, con un’impronta chiara, la passione e l’amore per il lavoro. A guidare l’attività è il Maestro Silvano Marchesi, vincitore per ben due volte del Premio Miglior Panettone della Lombardia al Panettone Day Contest: al suo fianco Cristian Locatelli, Davide Moriconi e Igor Marchesi.