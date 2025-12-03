Quanto costa il Panettone di Ikea per il Natale 2025 (e com'è)

Il Panettone di Ikea torna tra le proposte natalizie del marchio con ingredienti, gusto e prezzo che hanno attirato l’attenzione di molti consumatori

Lavorare con le storie è la mia missione! Specializzata in storytelling di viaggi, lavoro come editor di narrativa e coach di scrittura creativa.

Con l’arrivo delle festività, sugli scaffali iniziano a comparire i dolci tipici del periodo e tra questi spicca anche il Panettone di Ikea, che nelle ultime settimane sta richiamando l’attenzione dei consumatori grazie alla sua confezione essenziale già molto condivisa sui social. L’interesse è legato anche alla presenza sempre più strutturata del marchio nel settore food, tra ristorazione e prodotti pensati per coniugare sapori nordici e gusti italiani. quindi due domande: com’è fatto e quanto costa?

Il prezzo di vendita del panettone di Ikea

Il panettone proposto da Ikea per la stagione natalizia è in vendita a 9,95 euro, un prezzo che lo inserisce nella fascia accessibile dei lievitati industriali da supermercato; il formato è quello da 750 grammi, in linea con molte produzioni confezionate disponibili nella grande distribuzione.

Si tratta di un posizionamento che riflette la filosofia del marchio: mantenere prodotti riconoscibili, con un prezzo competitivo e un packaging essenziale ma curato. La confezione segue infatti l’estetica tipica di Ikea Food, con una fotografia ravvicinata dell’impasto e colori neutri che richiamano il minimalismo nordico.

Il prezzo ha contribuito anche alla circolazione del prodotto sui social, dove molti utenti hanno segnalato la novità del lievitato svedese accanto agli altri dolci di stagione. Per Ikea, l’obiettivo resta chiaro: proporre un alimento che unisce accessibilità e una identità visiva immediata, senza discostarsi dalle logiche dell’industriale di qualità media.

Con questa nuova versione, Ikea continua a rafforzare la propria identità anche nel settore alimentare: un comparto che si affianca all’arredamento e che, anno dopo anno, si espande con proposte stagionali studiate per essere accessibili, riconoscibili e coerenti con lo stile del marchio.

Com’è fatto il panettone di Ikea

Sul piano degli ingredienti, il panettone Ikea è realizzato con un impasto arricchito da cubetti di mela candita e uvetta sultanina, due elementi scelti per sostituire la più tradizionale scorza d’agrumi. L’aromatizzazione è affidata a “aromi naturali di vaniglia e sambuco”, un profilo che conferisce al lievitato un carattere diverso rispetto ai panettoni più classici, puntando su sfumature delicate e meno agrumate.

La produzione avviene in uno stabilimento italiano specializzato in grandi volumi, situato a Fossano, in provincia di Cuneo, realtà già nota per la lavorazione di lievitati industriali; qui viene impiegato l’additivo E471, tipico delle ricette che richiedono maggiore stabilità dell’impasto, elemento che spiega la struttura compatta e la mollica uniforme, con alveoli minuti e regolari che emergono al taglio.

Al momento dell’assaggio emergono spesso note che rimandano ai dolci da forno industriali, con una dolcezza crescente verso il finale e un profilo aromatico complessivamente tenue. Il sambuco rappresenta l’elemento più particolare, inserito per creare un’impronta riconoscibile e allo stesso tempo differente dalle versioni precedenti lanciate da Ikea.

Vale infatti la pena ricordare che non è la prima incursione della catena nel mondo dei dolci natalizi: negli anni scorsi era stata proposta una variante con frutti di bosco e cannella, descritta come un incontro tra tradizione italiana e suggestioni nordiche. L’attuale ricetta alla mela candita conferma quindi la volontà dell’azienda di rinnovare progressivamente il prodotto mantenendo una continuità stilistica.