Quanto costa il panettone di Iginio Massari per le ATP Finals

In occasione delle ATP Finals, a Torino si può vivere anche un'esperienza gastronomica indimenticabile: ecco quanto costa il panettone speciale di Iginio Massari

Web content writer appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Curiosa per natura, le piace tenersi informata su ciò che accade intorno a lei.

Non solo sport: se è – ovviamente – il tennis a dominare la scena alle ATP Finals di Torino, anche il gusto si ritaglia un suo piccolo spazio. Nel corso del torneo che vede sfidarsi i migliori professionisti del mondo, la città piemontese offre una gran varietà di esperienze che include anche quella gastronomica. E se a firmare la proposta di ristorazione delle ATP Finals è la famiglia Cerea, al momento del dessert arriva il nome “forte”: il maestro Iginio Massari ha preparato ben tre specialità dolci per celebrare l’ultimo impegno tennistico dell’anno.

Il panettone di Iginio Massari per le ATP Finals

Proprio mentre arrivano le prime creazioni dolciarie natalizie a firma degli chef più rinomati d’Italia, Iginio Massari si dedica ad un evento sportivo di risonanza internazionale, prestando la sua arte al tennis. Il maestro ha posto il suo nome su un tris di prodotti d’altissima qualità realizzati – in edizione limitata, naturalmente – in occasione delle ATP Finals che si svolgono a Torino dal 9 al 16 novembre 2025.

“È un appuntamento che unisce eccellenza, talento e passione, valori che da sempre guidano anche il nostro lavoro” – ha affermato Iginio Massari, che è stato nominato Official F&B Supplier del torneo di tennis – “Abbiamo voluto celebrare l’evento con alcuni prodotti esclusivi che richiamano l’energia e l’eleganza del tennis, ma soprattutto è un modo per portare la nostra idea di alta pasticceria in un contesto internazionale, condividendo con gli atleti e il pubblico il gusto autentico della qualità italiana“.

Il primo capolavoro creato da Iginio Massari per le ATP Finals 2025, visto il periodo dell’anno, non poteva che essere un panettone. Disponibile nella versione da 500 grammi, unisce raffinatezza e gusto grazie all’impasto soffice e al prezioso contributo di mirtillo e limone canditi, per dare freschezza e vivacità ad ogni morso. “Un’indimenticabile esperienza sensoriale“, si legge sul sito ufficiale del maestro, e non stentiamo a crederlo.

Ma non è tutto qui: Massari ha realizzato altre due dolcissime sorprese per le ATP Finals di Torino. Per i più golosi, ecco i cremini tre cioccolati dalla consistenza morbida, che si sciolgono lentamente in bocca portando alla luce uno strato dopo l’altro, per un travolgente connubio di sapori. Ciascuno è infatti preparato con tre diversi tipi di cioccolato (fondente, al latte e bianco) in strati sovrapposti. Chi invece cerca qualcosa di più raffinato può contare sui maxi-macaron, prodotti nei gusti limone e vaniglia, con una grafica speciale che richiama il torneo di tennis.

Quanto costano i dolci di Iginio Massari per le ATP di Torino

Le creazioni di Iginio Massari sono offerte agli atleti e ai loro staff, mentre il pubblico può acquistarle presso l’area del Fan Village. Non solo: i prodotti sono disponibili – fino ad esaurimento scorte – anche nelle pasticcerie di Brescia, Milano, Torino, Verona, Firenze e Roma, in tutti i Pop-Up store e online (ad esclusione dei maxi-macaron). E i prezzi? Il panettone (500 gr.) costa 36 euro, la scatola di cremini tre cioccolati (16 pezzi) viene invece venduta a 28 euro. Non è noto il prezzo dei maxi-macaron, disponibili solo nei punti vendita fisici.