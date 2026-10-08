Quanto costa il pacchetto vip Champions League a Como

Quanto costa il pacchetto vip per le partite del Como in Champions League: un'esperienza esclusiva tra hotel di lusso, gift box e gita sul lago

Il Como è diventato uno dei club più importanti d’Italia, passando nel giro di poche stagioni dalla Serie B alla qualificazione in Champions League. Nel primo anno della squadra lariana nel ‘gotha’ del calcio europeo, la società mette a disposizione pacchetti super esclusivi per seguire le partite della squadra allenata da Cesc Fabregas.

Como, pacchetto vip per la Champions League: quanto costa

Il Champions League Package del Como offre un’esperienza esclusiva in occasione delle gare della formazione lariana nella massima competizione continentale per club: tre giorni eduenotti con accesso a bordo campo dello stadio Giuseppe Sinigaglia, un soggiorno esclusivo a 5 stelle ed escursioni in motoscafo Riva con skipper attraverso i paesaggi più spettacolari del lago di Como.

Il pacchetto comprende il Match Vip Ticket con ingresso alla partita tramite hospitality e posti coperti in tribuna per godersi la partita nel massimo comfort; soggiorno di due notti con prima colazione inclusa in uno degli hotel 5 stelle del lago di Como; tour di mezza giornata su un’imbarcazione d’epoca Riva alla scoperta di località mozzafiato; un percorso degustazione firmato da prestigiosi chef italiani; la Como 1907 Premium Gift Box, kit esclusivo con una borsa raffinata Bric’s x Como, felpa, T Shirt e la nuova maglia ufficiale del club; una copertura assicurativa di viaggio globale, un servizio d’autista privato h24 e trasferimenti opzionali da e per l’eliporto del lago.

Sono tre le lussuose strutture selezionabili dal sito ufficiale del Como per la sfida di gennaio contro il Paris Saint-Germain, la squadra campione d’Europa in carica, con tre diversi prezzi: 42.000 euro a persona per Domus Plinii, Faggeto Lario; 48.000 euro per Palazzo San Gottardo; 45.000 euro per Palazzo Venezia. Per la sfida di Champions più vicina, quella del 21 ottobre contro il Manchester United, disponibili anche il Passalacqua di Moltrasio (46.000 euro), Villa d’Este a Cernobbio (67.000 euro), il Mandarin Oriental di Blevio (61.000 euro) e il Grand Hotel Tremezzo (47.000 euro).

A chi vuole spingersi oltre viene offerta anche la possibilità di aggiungere un volo charter privato di andata e ritorno verso gli aeroporti di Malpensa e Linate: scegliendo il pacchetto più costoso e aggiungendo anche il jet privato, si può arrivare a spendere anche 113.000 euro per due persone.

Gli altri pacchetti experience per vedere il Como

A disposizione dei tifosi e degli appassionati di calcio ci sono poi altri pacchetti disponibili sul sito ufficiale del Como per le sfide di campionato e coppa: la Matchday Experience comprende il tour dello stadio a circa tre ore e mezza dall’inizio dell’inizio della partita con accesso a spogliatoi, tunnel e sala stampa; ospitalità pre-partita in una location esclusiva affacciata sul lago di Como con selezione di prelibatezze della cucina italiana; ingresso sul campo durante il riscaldamento della squadra; posti premium a scelta tra bordo campo, tribuna coperta o distinti; gift box da collezione.

C’è anche la Boat Hospitality descritta così sul sito ufficiale del club lombardo che ormai da diverse stagioni vede i divi di Hollywood sfilare sulle sue tribune: “versione più elegante e panoramica del match-day: un modo diverso di vivere il giorno partita, sospesi tra acqua e cielo, prima di raggiungere lo stadio per vivere l’emozione del match”. Comprende, tra l’altro, un tour in barca circa 3 ore prima del calcio d’inizio, alla scoperta delle ville storiche, dei paesaggi iconici e degli scorci unici del lago di Como.

I prezzi dei vari pacchetti: Pitch Experience a partire da 1.600 euro a persona; Vip Matchday Experience da 700 euro a persona; Distinti Elite da 550 euro a persona; Backstage Cumasch (disponibile solo per possessori di biglietto o abbonamento) da 400 euro a persona; Boat Hospitlity da 380 euro a persona.