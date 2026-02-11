Lo chef Gianfranco Vissani ha ideato per San Valentino 2026 un menu speciale per chi vuole festeggiare la serata degli innamorati a Casa Vissani

San Valentino è da sempre la festa degli innamorati, un’occasione speciale in cui molte coppie si ritagliano un momento romantico. In Italia, molti chef famosi decidono di realizzare un menu speciale per la serata e tra questi c’è anche Gianfranco Vissani. Anche nel 2026, presso il suo celebre ristorante affacciato sul lago di Corbara, a Terni, si torna a celebrare l’amore con una proposta gastronomica pensata ad hoc, alla quale si può combinare anche un pernottamento in loco. Casa Vissani, si conferma, così come una delle mete più ambite per una serata romantica di alto livello.

Menù di San Valentino 2026 a Casa Vissani

Immersa nel paesaggio umbro, Casa Vissani, anche dopo la perdita della Stella Michelin, rimane un locale di ottima reputazione. La struttura, infatti, è rimasta un punto di riferimento per chi cerca una cucina d’autore di alto livello che richiama clienti soprattutto nelle occasioni particolari. Per questo, la sera del 14 febbraio 2026, Casa Vissani propone due percorsi degustazione speciali.

L’esperienza inizia già dall’accoglienza, con piccoli assaggi di benvenuto serviti tra la cantina e la suggestiva Sala Jazz, accompagnati da calici di rosé umbro. Il percorso di San Valentino entra poi nel vivo con un antipasto particolare: un cuore di mela fragola che incontra le ostriche allo zafferano, arricchito da una salsa ottenuta dalle bucce del frutto e da una delicata mousse di olio e aglio nero. Si prosegue poi con il crudo di Sarago locale alle vinacce di merlot di Caprai, flan di melograno e salsa di tandoori, porro fritto.

I primi piatti vantano la pasta e alcuni degli ingredienti simbolo della regione. I garganelli vengono proposti con scampi e una salsa di cachi profumata al pepe lungo, accompagnati da un cremino di sedano di Trevi, cipolla di Cannara e patate di Colfiorito. Il percorso prosegue con i plin di cacciagione, avvolti da una salsa al limone e liquore di papaya.

A seguire è prevista la poularde de Bresse allo spiedo, servita con patate ratte e involtini di ananas e yogurt alle fragole, completata da una salsa alla diavola che dona carattere e profondità. Prima del dessert, un predessert accompagna il passaggio verso il finale dolce. Il dessert conclusivo è un “nido” di marron glacé con sfera al rum, gianduia al sale e salsa di mango e rum.

Il Menu DolceVita, più essenziale ma comunque completo, prevede quattro portate salate seguite dal dessert ed è proposto al prezzo di 150 euro a persona, con bevande ed extra esclusi. Per chi desidera un’esperienza più ampia, il Menu Complicità include tutte e cinque le portate salate più il dolce finale; questo ha un costo di 190 euro a persona, sempre al netto delle bevande.

San Valentino 2026 a Casa Vissani: i pacchetti con pernottamento

Per chi vuole trasformare la cena di San Valentino in un vero e proprio soggiorno romantico, Casa Vissani propone anche nel 2026 dei pacchetti con pernottamento pensati per le coppie. Una proposta già presentata con successo per Capodanno 2026. L’idea è quella di vivere l’esperienza senza fretta, lasciandosi avvolgere dall’atmosfera del lago di Corbara e dalla quiete della zona.

Il pacchetto legato al Menu DolceVita include il soggiorno in una camera Deluxe Superior per due persone con un’accoglienza a base di frutta fresca, la cena di San Valentino con il Menu DolceVita, oltre alla colazione del mattino successivo servita a buffet o direttamente in camera. Il costo complessivo di questa formula è di 575 euro a coppia, bevande escluse, con una riduzione rispetto al prezzo ordinario.

La proposta più completa è quella abbinata al Menu Complicità, che prevede lo stesso trattamento alberghiero ma con la cena basata sul menu integrale da cinque portate più dolce. In questo caso, il prezzo del pacchetto è di 645 euro a coppia, sempre al netto delle bevande e degli extra.