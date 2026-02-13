Lo chef Alessandro Borghese ha pensato presso il suo ristorante AB- Il lusso della semplicità piatti speciali per festeggiare San Valentino 2026

Ogni anno, quando si avvicina il 14 febbraio, ristoranti e locali stellati propongono esperienze gastronomiche pensate appositamente per celebrare l’amore. San Valentino è l’occasione perfetta per concedersi una cena speciale, magari firmata da uno chef di fama nazionale. Tra i nomi più attesi c’è senza dubbio Alessandro Borghese, volto noto della televisione e imprenditore della ristorazione, che anche per il 2026 ha ideato piatti esclusivi dedicati agli innamorati.

Il ristorante di Borghese e il menù di San Valentino 2026

Il menù di San Valentino 2026 firmato da Borghese non è soltanto una sequenza di piatti, ma un racconto gastronomico che intreccia passione, mito e suggestioni scenografiche. L’idea nasce in un contesto particolare che vede accadere il Carnevale di Venezia e le Olimpiadi di Milano-Cortina. Per la festa degli innamorati, chef Borghese accoglie le coppie nel suo ristorante, AB – Il lusso della semplicità, con un menu speciale.

Il progetto per febbraio 2026 prende il nome di “Lovepic – Gioco d’amore“, un format che mette in dialogo il romanticismo di San Valentino con l’immaginario della mitologia greca e con i valori simbolici dello sport olimpico. Il menù include, così, anche due piatti speciali, il cuore di Aci e Addicted to Love.

“Il cuore di Aci” è un dessert che racconta una delle storie più intense della tradizione classica. Si tratta di una base di pasta frolla allo zafferano, arricchita da una crema morbida alla mandorla e da un cuore di mousse al lampone, completata da piccole sfere di cioccolato, salsa ai frutti rossi ed erbette fresche. Il piatto richiama il mito di Aci e Galatea, narrato da Ovidio. Il loro era un amore forte ma contrastato, perché segnato dalla gelosia del ciclope Polifemo. Accanto al dessert, l’antipasto “Addicted to Love” propone invece un viaggio nei sapori mediterranei con pane carasau croccante, scampi e gamberetti

I due special hanno un prezzo dedicato di 24 euro per “Il cuore di Aci” e 75 euro per “Addicted to Love”. Nel menù tradizionale del ristorante AB- Il Lusso della semplicità, inoltre, non mancano per la serata piatti ormai iconici. Tra questi spicca “CaroTiAmo” (28 euro), un piatto a base di carote, mousse allo zenzero, insalata con Blu di Bagnoli e ananas, accompagnato da pan brioche alle carote ed erbe aromatiche. Immancabile anche la celebre Cacio & Pepe (25 euro), reinterpretata secondo lo stile dello chef.

Per chi ama le proposte più creative, invece, c’è il “Pink Pork” (28 euro), tagliatella alla barbabietola dal colore rosato. Oltre al percorso gastronomico, le coppie che scelgono Venezia per trascorrere la serata speciale riceveranno anche una foto polaroid di ricordo scattata durante la cena.

Cosa c’è dietro la proposta dei piatti di San Valentino di Borghese

Dietro la proposta 2026 non c’è soltanto l’intenzione di creare una cena romantica, ma la volontà di costruire un racconto coerente con il momento storico e culturale. In questo senso, il menù di San Valentino 2026 di Alessandro Borghese non è una semplice cena per la festa degli innamorati, ma un progetto che intreccia gastronomia, sport e cultura.

La scelta di ispirarsi al mito di Aci e Galatea non è casuale. Nella tradizione greca, la loro storia rappresenta un amore ostacolato che deve affrontare varie avversità. Anche l’allestimento del locale contribuisce a rafforzare il concept. Il ristorante è stato decorato con maschere carnevalesche, decorazioni floreali, simboli olimpici e richiami alla mitologia.

Fino alla conclusione delle Olimpiadi Invernali il 22 febbraio, il ristorante, inoltre, ospita una mostra temporanea intitolata “Sapori Urbani”, con le opere dell’artista Pier Paolo Spinazzè.