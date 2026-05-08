Crazy Pizza di Flavio Briatore è presente quest'anno agli Internazionali di tennis di Roma al Foro Italico: cosa si può mangiare e i prezzi del menu

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Crazy Pizza di Flavio Briatore è ormai diventato uno dei marchi più famosi della ristorazione italiana. Il progetto, inoltre, quest’anno approda anche agli Internazionali BNL d’Italia. Dal 1° al 17 maggio, infatti, Crazy Pizza è presente nel Fan Village del Foro Italico con un pop-up dedicato agli spettatori del torneo romano. Tra un match e l’altro, i visitatori possono gustare alcune delle pizze più famose del marchio e assistere al celebre “Spinning Show”.

Quanto costano le pizze di Crazy Pizza agli Internazionali

Gli Internazionali BNL d’Italia rappresentano uno degli appuntamenti sportivi più importanti della stagione tennistica. Ogni anno il torneo richiama migliaia di tifosi e alcuni dei migliori giocatori del ranking mondiale all’interno del Foro Italico, trasformando Roma in una vetrina internazionale. L’edizione 2026 si presenta particolarmente attesa anche per la presenza di Jannik Sinner che ha scelto di alloggiare presso il famoso Hotel Rome Cavalieri. L’assenza di Carlos Alcaraz, per infortunio quest’anno, aumenta ulteriormente l’attenzione sul campione azzurro.

Negli ultimi anni, accanto ai match di tennis, il Fan Village ha sviluppato anche una buona offerta gastronomica. Quest’anno la proposta culinaria non fa eccezione. Sono, infatti, presenti Andrea Aprea Bistrot (2 stelle Michelin) e Crazy Pizza di Briatore. Crazy Pizza ha ideato un menu speciale per l’evento. Tra le pizze proposte spicca inevitabilmente la Margherita, venduta a 22 euro, preparata con salsa di pomodoro, mozzarella di bufala e basilico. Una cifra che continua a far discutere ma che riflette il posizionamento premium del marchio. Più elaborata la pizza Profumata, proposta a 30 euro, con pomodorini datterini, aglio, basilico e mozzarella di bufala.

Salgono ulteriormente i prezzi con la Fiori di Zucchina da 32 euro, arricchita da acciughe del Cantabrico e olio extravergine d’oliva. Non mancano poi pizze più ricche come l’Emiliana da 39 euro con prosciutto di Parma stagionato 24 mesi, mozzarella di bufala e Parmigiano Reggiano DOP, oppure la Ventricina da 32 euro con salame Ventricina piccante. Tra le pizze più costose c’è invece la Tartufo, che raggiunge i 60 euro grazie alla presenza di crema al tartufo, funghi e scaglie di tartufo nero fresco.

I prezzi del menu di Crazy Pizza agli Internazionali

Oltre alla pizza, il menu degli Internazionali di Crazy Pizza include anche antipasti, insalate, primi piatti e dessert. Tra gli antipasti troviamo la focaccia croccante a 7 euro, mentre la Bufala con Mozzarella di Bufala Anastasio e pomodorini datterini arriva a 23 euro. Più alto è il prezzo del piatto di Prosciutto di Parma Veroni, servito a 25 euro.

Anche le insalate mantengono uno stile gourmet. La Caesar Salad viene proposta a 30 euro con pollo grigliato, pancetta croccante e Parmigiano Reggiano DOP, mentre la Burrata Salad costa 34 euro ed è preparata con burrata, avocado, olive taggiasche e asparagi. È presente anche una Spinach Salad con spinaci, fagiolini, pinoli tostati, ravanelli e bietola a 24 euro.

Sul fronte della pasta, Crazy Pizza propone piatti della tradizione italiana come il tagliolino al pomodoro (costo 20 euro) e le tagliatelle alla bolognese servite a 22 euro. Particolare attenzione è riservata anche ai dessert. Il Tiramisù al minuto, uno dei dolci più iconici del brand, viene venduto a 22 euro ed è preparato con savoiardi, crema tiramisù e caffè Lavazza. Allo stesso prezzo viene proposta anche la Crazy Cake, dessert con croissant, crema alla nocciola e crema Crazy Cake