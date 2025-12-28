Gianfranco Vissani ha deciso di ideare un menu speciale per il cenone di Capodanno per chi vuole festeggiare l'arrivo dell'anno nuovo a Casa Vissani

Il Capodanno 2026 a Casa Vissani si annuncia come una delle esperienze gastronomiche e sensoriali più esclusive d’Italia. Il celebre ristorante sul lago di Corbara, firmato da Gianfranco e Luca Vissani, torna a proporre per San Silvestro un menu per celebrare il nuovo anno. Atmosfera raffinata, spettacolo pirotecnico di mezzanotte e intrattenimento musicale fanno da cornice a un percorso gustativo speciale, pensato ad hoc.

Il menu di Capodanno 2026 a Casa Vissani

Casa Vissani è una struttura di alto livello e anche se quest’anno ha perso la Stella Michelin, il ristorante ha mantenuto un’ottima reputazione anche a livello internazionale. Così come già avvenuto in precedenza, Casa Vissani ha ideato un menu speciale per la sera di San Silvestro. Si parte con stuzzichini di benvenuto accompagnati da un calice di Franciacorta, per aprire il palato e predisporre gli ospiti all’esperienza che seguirà.

Tra le portate principali spiccano il crudo di rombo al basilico, cannella e pepe lungo, abbinato a una salsa di cachi e ghiande, e la sorprendente nota croccante delle spugnole con julienne di porro fritto. Si passa poi a uno dei piatti simbolo: coda alla vaccinara e gamberoni viola, serviti con salsa di cacao amaro e pomodoro del piennolo e arricchiti da una profumata bernese. Il viaggio continua con i plin di cacciagione al passion fruit, accompagnati da salsa di pernod, carote e vitella.

A seguire, il maialino come una volta, presentato con insalata di raperonzoli, gnocchi di asiago e spillo. Come richiede la tradizione italiana di Capodanno, non può mancare la zuppa di lenticchie e cotechino, simbolo di fortuna e prosperità, che chef Vissani serve con dadi di papaia alla strega. Il capitolo dolce vede un soufflé di torrone con vongole veraci, salsa Newburg e aglio nero.

A mezzanotte, lo spettacolo pirotecnico nella Sala Jazz segna l’arrivo del 2026, seguito da un momento di dolcezza con piccola pasticceria, la scatola dei cioccolati e dei dolci natalizi. L’atmosfera continua con intrattenimento musicale dal vivo, pianista e DJ set. Il costo della cena è fissato a 280 euro a persona (bevande ed extra esclusi). Chi desidera può optare per la selezione di cinque vini al calice proposta dallo chef sommelier, al prezzo di 110 euro a persona, oppure scegliere liberamente dalla carta dei vini.

San Silvestro con cena e pernottamento a Casa Vissani

Per chi desidera vivere pienamente la magia del Capodanno in Umbria, Casa Vissani propone anche il pacchetto “San Silvestro con pernottamento”. Questo è stato pensato, come l’anno scorso, per un soggiorno che unisce gastronomia, relax e ospitalità a cinque stelle. L’offerta prevede tre notti in camera Deluxe Superior, con colazione in camera tutte le mattine, la cena di San Silvestro per due persone con selezione di vini al calice (cinque tipologie) e, per il giorno successivo, il pranzo del primo gennaio 2026 al ristorante TerritOri con il Menu PrendoTutto.

Il costo del pacchetto completo è di 1.895 euro a coppia, scontato rispetto al prezzo originario di 2.045 euro, con i vini inclusi per la cena del 31 e non compresi nel pranzo del primo giorno dell’anno. Gli extra restano esclusi da entrambe le esperienze. Chi desidera un comfort superiore può effettuare un upgrade a Junior Suite, con un supplemento di 150 euro a notte sul prezzo complessivo.