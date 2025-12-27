Quanto costa il menu di Capodanno 2026 nei ristoranti di Borghese

Presso i suoi ristoranti AB – Il lusso della semplicità a Milano e Venezia chef Alessandro Borghese ha pensato un menu speciale per Capodanno 2026

Appassionata di viaggi, di trail running e di yoga, ama scoprire nuovi posti e nuove culture. Curiosa, determinata e intraprendente adora leggere ma soprattutto scrivere.

Il Capodanno firmato Alessandro Borghese è ormai un appuntamento attesissimo per chi ama l’alta cucina italiana contemporanea. I due indirizzi AB – Il lusso della semplicità Milano e AB – Il lusso della semplicità Venezia – propongono, infatti, anche per il Capodanno 2026 due percorsi degustazione esclusivi. Ecco quanto costano e cosa prevedono i menù di fine anno di Borghese nelle due città.

Prezzo e menù di Capodanno al ristorante di Borghese a Milano

Il ristorante milanese di Borghese, situato nel cuore della città, propone per la notte di San Silvestro 2025–2026 un menù di Capodanno al costo di 300 euro a persona, bevande escluse, a cui è possibile abbinare un percorso vini dedicato.

Il menu milanese di chef Borghese si apre con il Prologo di sapori che comprende un bauletto di pan brioche alle erbe aromatiche e carote con battuto di gambero rosso, millefoglie di pane guttiau con sedano rapa e caviale Cru Royal, fino al lecca lecca di baccalà mantecato e al craquelin al pomodoro ripieno di ricotta di pecora.

Segue la sezione Scintille, con un’insalata di scampi imperiali Porcupine alla brace, accompagnati da acqua di pomodori affumicati e giardiniera, che introduce i piatti centrali del percorso. La Pienezza dell’Essenza è affidata a un raviolo di rombo al forno con carciofi, patate, olive e mentuccia, mentre l’Intensità di gusto arriva con una spigola d’amo marinata alle erbe fini.

Non manca l’Interludio di piacere, uno sgroppino a base di mandarino, limone e zenzero, prima del dessert: il “Chocolatissimo di Capodanno”, una mousse ai quattro cioccolati con frolla al cacao, cocco rapè e ciliegia boero. A mezzanotte spazio alla tradizione, con cotechino, lenticchie e panettone, seguiti dall’immancabile prima “Cacio&Pepe” del 2026.

Prezzo e menù di Capodanno al ristorante di Borghese a Venezia

Decisamente esclusivo anche il Capodanno veneziano presso AB- Il lusso della felicità che è stato selezionato di recente per entrare nella Guida Michelin Italia. Al ristorante affacciato sulla laguna, il menù di Capodanno 2026 costa 500 euro a persona, con un percorso dal titolo evocativo “L’Essere svela l’Essenza”. Anche in questo caso è disponibile un abbinamento vini pensato ad hoc dalla cantina del ristorante.

Il percorso inizia con una sequenza di chic-chetti, omaggio alla tradizione veneziana: pastrami di tonno rosso speziato e affumicato, mini club sandwich in un boccone e hot dog di laguna rivisitato con ketchup di peperone e ’nduja. Le Scintille includono una zuppa di conchigliacei con crema di mais dolce alla brace e un pane sfogliato ripieno di granseola, glassato al caramello del suo corallo.

La Pienezza di Essere si esprime nei primi piatti: gnocco ripieno di cavolo nero con gole di baccalà confit e raviolo di ricotta fermentata con riduzione di melagrana, anguilla affumicata e glassata. L’Intensità di gusto è affidata a un filetto di rombo cotto a bassa temperatura con beurre blanc al limone, spinaci e caviale Asetra, seguito da una cialda croccante al caramello con ganache al porcino e tartufo bianco.

Il dessert celebra Venezia con una brioche veneziana tiepida ripiena di crema allo zabaione e di gelato alla vaniglia. A mezzanotte arrivano musetto e lenticchie, la prima “Cacio&Pepe” del nuovo anno e il brindisi finale.

Perché Borghese chiude i suoi ristoranti a Natale

Se Capodanno rappresenta uno dei momenti più importanti dell’anno per i ristoranti di Borghese, Natale è invece sinonimo di chiusura totale. Una scelta che lo chef porta avanti da tempo e che è diventata quasi una tradizione. Una decisione che Borghese ha spiegato più volte: permettere al suo staff di tornare dalle famiglie, spesso lontane.

Come indicato sui siti ufficiali, il ristorante di Milano resterà chiuso dal 24 al 26 dicembre 2025 e il 1° gennaio 2026, mentre quello di Venezia chiuderà dal 23 al 26 dicembre e il 1° gennaio. Lo stesso Borghese trascorre il Natale lontano dai riflettori, in Campania, terra d’origine della sua famiglia e di quella della moglie Wilma.