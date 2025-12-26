Crazy Pizza di Flavio Briatore ha ideato per la notte di Capodanno due menu speciali per festeggiare l'arrivo del nuovo anno: ecco cosa si mangia

Anche quest’anno Crazy Pizza, il format ideato da Flavio Briatore, si prepara a salutare l’anno vecchio e ad accogliere il nuovo con una serata che promette spettacolo, musica e glamour. Il Capodanno firmato Crazy Pizza, come tutte le esperienze in questo locale, non è mai solo una cena, è un’esperienza. Il Capodanno 2026 non fa eccezione e propone due formule distinte, pensate per target diversi: una più essenziale, dedicata a chi vuole cenare e poi proseguire la serata altrove, e una più completa, che unisce cena e party fino a tarda notte.

Costi e menù dell’opzione “Dinner Only” da Crazy Pizza

Crazy Pizza è da anni protagonista della scena gastronomica italiana con nuove aperture, come quella recente di Torino, che si susseguono velocemente. Data la grande popolarità, Crazy Pizza ha organizzato anche quest’anno una speciale serata di Capodanno con due proposte. La prima proposta è il New Year’s Eve Dinner – First Sitting (Dinner Only), con set menu a 80 euro a persona. Una formula che consente di vivere l’esperienza Crazy Pizza durante il primo turno della serata, lasciando poi spazio ad altri eventi o festeggiamenti.

Il concept è chiaro: una cena iconica, elegante ma dinamica, immersa in un’atmosfera scintillante. All’arrivo gli ospiti vengono accolti da un drink di benvenuto e da un appetizer a base di crocchette di pata negra, che anticipano la condivisione degli starter. Al centro della tavola arrivano alcuni dei piatti simbolo del brand: la focaccia signature, il carpaccio di manzo Sakura con ponzu mayo al tartufo nero, il carpaccio di salmone affumicato e la “Crazy Salad”.

Il cuore dell’esperienza resta la pizza, ogni ospite può sceglierne una a scelta tra alcune delle versioni più rappresentative. In lista ci sono la classica Margherita e la Rustica con verdure grigliate, ma anche la Parma con pomodoro, mozzarella di bufala e prosciutto di Parma e Truffle, con mozzarella di bufala, crema al tartufo, funghi e scaglie di tartufo nero. A chiudere la cena, il dessert simbolo delle feste: Crazy Panettone con salsa allo zabaione.

La formula Dinner Only prevede alcune regole: dress code elegante e curato (smart-casual) e obbligo di liberare il tavolo entro due ore dall’orario di arrivo, per garantire una gestione fluida dei turni

Costi e menù dell’opzione “Dinner and Party” di Capodanno

Per chi invece desidera vivere l’intera notte di Capodanno nello stile Crazy Pizza, la scelta è il New Year’s Eve Dinner – Second Sitting (Dinner and Party), con set menu a 180 euro a persona. In questo caso la serata non si esaurisce con la cena, ma prosegue con il brindisi di mezzanotte e il party, tra musica, DJ set e atmosfera da club internazionale.

Il menù si fa più ricco e scenografico. Il drink di benvenuto è accompagnato da bignè ripieni di prosciutto di Parma, burrata e tartufo nero, un antipasto che chiarisce subito il livello dell’esperienza. Gli starter da condividere includono, oltre alla focaccia signature, piatti più elaborati come il purè di patate con caviale Beluga Volzhenka, il carpaccio di manzo Sakura con ponzu mayo al tartufo, il salmone affumicato e la Crazy Salad.

Anche qui la pizza resta protagonista, ma con scelte ancora più esclusive. Oltre alla classica Margherita, ci sono la pizza Salmon & Caviar, la Special 2026, con caviale Beluga, egg gel e crème fraîchela e la pizza Pata Negra con prosciutto iberico Joselito che è stata una delle pizze più discusse.

Il dessert è sempre il Crazy Panettone con salsa allo zabaione, ma la vera differenza arriva dopo la mezzanotte, quando viene servito il piatto portafortuna per eccellenza: cotechino con lenticchie di Castelluccio. Da quel momento in poi, inizia la vera festa con musica che accompagnerà gli ospiti nelle prime ore del 2026.