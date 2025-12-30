Chef Carlo Cracco offre il suo Cenone di Capodanno 2026 presso il Cafè del Ristorante in Galleria a Milano: scopriamo qual è il menù e quanto costa

Cosa c’è di meglio che festeggiare l’arrivo del nuovo anno in un’atmosfera elegante e lussuosa, godendosi un’esperienza gastronomica d’eccezione? Chef Carlo Cracco offre ai suoi ospiti un menù davvero speciale per il Cenone di Capodanno 2026 presso il Cafè situato al piano terra del suo Ristorante in Galleria Vittorio Emanuele II: tanti piatti della tradizione in uno dei luoghi simbolo della città, con vista sullo splendido albero di Natale che ogni anno illumina il “salotto” di Milano. Scopriamo qual è il menù di Cracco per Capodanno e quanto costa.

Il menù di Capodanno 2026 al Cafè Cracco di Milano

Carlo Cracco si prepara a celebrare un Capodanno 2026 da sogno per i suoi ospiti: non sarà il Ristorante in Galleria ad offrire il Cenone, che verrà invece servito al piano terra presso il Cafè, in un’atmosfera più frizzante ma altrettanto elegante. L’ideale per attendere l’arrivo del nuovo anno, assaporando i piatti speciali proposti dallo chef per questa grande occasione. La serata si apre con il calice di benvenuto per accogliere gli ospiti nell’attesa degli antipasti. Tra le prime portate troviamo dell’insalata russa al tartufo bianco con pan brioches, accompagnata da ostriche condite con scalogno, lime ed erba cipollina, in un mix di sapori fresco e travolgente.

Una delle ricette più interessanti, pezzo forte del Ristorante in Galleria, è l’uovo soffice con caviale e argento: si tratta di un tuorlo d’uovo cotto a bassa temperatura, tanto da rimanere quasi liquido, servito su una base di cavolfiore insieme a del caviale, in un gioco di contrasti da deliziare le papille gustative. Come primo piatto, Carlo Cracco ha pensato a dei ravioli del plin conditi con tartufo nero e parmigiano, una scelta raffinata che celebra la tradizione piemontese.

A seguire, vengono servite capesante dorate con zucca e salsa allo champagne, una ricetta elegante e di classe. Tra i secondi piatti, lo chef ha scelto il cappone farcito con mostarda, castagne e bietole gratinate e la torta di brie con mascarpone e salmone affumicato. Il pasto si conclude con il dolce celebrativo di Capodanno e con la veneziana, il lievitato tipico della cucina milanese che ricorda le feste natalizie ormai agli sgoccioli. Allo scoccare della mezzanotte, infine, i festeggiamenti proseguono con cotechino e lenticchie nel rispetto della tradizione portafortuna di fine anno.

Quanto costa mangiare da Cracco a Capodanno 2026

Il menù di Carlo Cracco per Capodanno 2026 presso il suo Cafè in Galleria a Milano costa 300 euro a persona, vini e bevande esclusi. È ancora possibile prenotare sul sito ufficiale (min. due persone, per un totale quindi di almeno 600 euro), per regalare – o regalarsi – un’esperienza unica in attesa dell’inizio del nuovo anno. Una spesa forse fuori dalla portata di molte tasche, a meno che non ci si voglia concedere almeno una volta nella vita un’avventura gastronomica di altissima qualità.

In alternativa, lo shop ufficiale di Cracco offre ancora un’ottima varietà di prodotti natalizi per festeggiare in casa senza rinunciare al gusto: dal panettone nelle sue varianti più gustose alle praline, passando per i tartufi, i baci e le creme spalmabili – spesso disponibili anche in comode box che uniscono due o più prelibatezze, perfette come idea regalo.