Quanto costa il menù di Capodanno 2026 di Cannavacciuolo

Volete vivere un'esperienza gourmet sul lago d'Orta per Capodanno 2025? Ecco quanto costa mangiare a Villa Crespi, il ristorante stellato di Cannavacciuolo

Mentre l’ultima notte dell’anno si avvicina, tutti (o quasi) hanno ormai fatto i loro programmi per festeggiare alla grande: c’è chi la trascorrerà con gli amici in tavolate rumorose e chi invece rimarrà in famiglia. Qualcuno ha scelto invece un’esperienza gourmet d’eccellenza, di quelle da godersi almeno una volta nella vita. Una tra le location più gettonate è Villa Crespi, il ristorante stellato di Antonino Cannavacciuolo, incastonato nella magnifica cornice del lago d’Orta. Quanto costa mangiare qui per Capodanno 2026? Scopriamo il menù.

Il menù di Capodanno 2026 di Cannavacciuolo a Villa Crespi

Festeggiare il Capodanno 2026 a Villa Crespi è un’esperienza davvero speciale: il ristorante, 3 Stelle Michelin, è il fiore all’occhiello dell’offerta gastronomica di Antonino Cannavacciuolo. Situato ad Orta San Giulio, a due passi dal lago, è una location ideale per una fuga romantica lontani dal tran tran quotidiano. E per l’ultima sera dell’anno è previsto un menù d’eccezione in grado di soddisfare anche i palati più esigenti, con materie prime di alta qualità e un perfetto equilibrio tra i sapori mediterranei dello chef e le tradizioni piemontesi.

Si parte con lo stuzzichino dello chef, cui fanno seguito gli antipasti: scampi nudi in infusione mediterranea alla pizzaiola con emulsione di polpo, lumache in cassoeula e porro, mandorla, pomodoro e pop corn di cavolfiore. Due i primi piatti serviti per il cenone di Capodanno 2026: linguine di Gragnano con calamaretti e salsa al pane di segale e i plin di agnello ai carboni, zuppa forte e gamberi rossi.

Come secondi piatti, rombo in conchiglia con cime di rapa, latticello e olio di rucola e cilindro di pasta, carne alla genovese e carciofo spontaneo. Il pasto si conclude con un pre dessert, il dessert Villa Crespi e una selezione di qualità di piccola pasticceria babà e code di aragosta. Tutte le ricette servite sono tra i piatti forti del ristorante stellato. Quanto costa vivere una serata speciale per Capodanno 2026? Il prezzo del menù a Villa Crespi è di 550 euro a persona, bevande escluse.

Quanto costa mangiare a Capodanno 2026 al Bistrot Torino

Festeggiare il Capodanno 2026 a Villa Crespi è senza dubbio un’esperienza non alla portata di tutte le tasche. Ma questo non significa dover rinunciare all’eccellenza gastronomica di chef Cannavacciuolo: più abbordabile è il cenone presso il Bistrot Torino, il ristorante aperto nel 2017 e insignito di 1 Stella Michelin. Il locale ha in serbo un ottimo menù degustazione per chiudere alla grande questo anno. È l’occasione ideale per regalarsi una serata “stellata”: vediamo cosa si mangia – e quanto costa.

Dopo il benvenuto dello chef, si inizia con un bis di antipasti: calamaro con zuppa di pesce e carciofo, cedro e datteri. Come primo piatto vengono serviti spaghetti alla chitarra con zafferano, seppia e quinoa. Di secondo, lo chef propone astice con cavolo nero, rapa bianca e salsa choron. Infine, pre dessert e cheesecake al melograno, oltre ad una selezione di piccola pasticceria. Con l’avvicinarsi della mezzanotte, a tavola si aggiungono cotechino e lenticchie per rispettare la tradizione portafortuna. Il menù ha un costo di 250 euro a persona, bevande escluse.