Quanto costa mangiare nel ristorante di Niederkofler a Brunico

"Cook the mountain" è il percorso sensoriale che lo chef Norbert Niederkofler propone ai suoi ospiti presso l'Atelier Moessmer di Brunico: quanto costa

Non solo un’esperienza gastronomica, ma un vero e proprio percorso sensoriale che permette di approfondire la preziosa filosofia di uno dei più grandi chef delle Dolomiti: si tratta di “Cook the mountain”, il menù offerto da Norbert Niederkofler presso il suo Atelier Moessmer di Brunico. Piatti dal sapore genuino e accostamenti originali, che nascono dall’utilizzo di ingredienti a km 0 e improntati alla sostenibilità. Scopriamo cosa si mangia nel ristorante di Niederkofler e quanto costa.

Dove si trova il ristorante Atelier Moessmer di Niederkofler

Nato e cresciuto tra le Dolomiti, chef Norbert Niederkofler ha girato il mondo in lungo e in largo per fare quanta più esperienza possibile, tornando poi alle sue care montagne. Ed è qui che ha messo a frutto i suoi tanti anni di gavetta, dapprima presso il ristorante Ciastel Colz di Badia e successivamente ai fornelli dello storico tre stelle Michelin di San Cassiano, il St. Hubertus (che ha chiuso i battenti nel 2023). Il suo nome ha raggiunto le vette della cucina italiana contemporanea, e non di rado appare anche in tv: Norbert è stato ospite, ad esempio, della puntata finale di MasterChef Italia 15.

Ma è solo da qualche anno che, complice la sua ispirazione verso una cucina più genuina e “naturale”, chef Niederkofler ha realizzato appieno il suo progetto aprendo il ristorante Atelier Moessmer, situato a Brunico. Inaugurato nel 2023, il ristorante ha sede all’interno dell’ex villa padronale della fabbrica tessile Moessmer, splendido edificio del XIX secolo circondato da un grande parco. La cucina dell’Atelier Moessmer ospita la filosofia “Cook the mountain”, che qui ha trovato finalmente piena espressione: una brillante intuizione diretta alla sostenibilità e al rispetto dei cicli della natura, di cui chef Niederkofler è fiero seguace.

Quanto costa mangiare all’Atelier Moessmer

Oltre ad essere una filosofia, “Cook the mountain” è diventato un vero e proprio menù, servito nelle sale del ristorante Atelier Moessmer. La cena si trasforma in un percorso gastronomico originale e ricco di spunti sensoriali, che non ha eguali nel panorama della cucina internazionale. Si inizia sempre con dei deliziosi appetizer accompagnati da un aperitivo, i quali vengono serviti presso il salottino dell’Atelier. Quindi ci si sposta in sala, dove chef Niederkofler conduce i suoi ospiti per un viaggio nei sapori delle Dolomiti.

Il menù degustazione è fisso, e non è possibile sapere in anticipo che cosa verrà servito in tavola: lo chef segue infatti rispettosamente i ritmi della natura, proponendo piatti caratterizzati da ingredienti freschi e a km 0, scegliendo soltanto quelli di stagione e coltivati localmente. Spazio dunque a vegetali di cui molti non hanno neanche mai sentito parlare, che nella cucina di Niederkofler si abbinano alla perfezione con ricette più classiche. Banditi invece tutti quegli ingredienti che dovrebbero giungere da lontano, o quantomeno essere coltivati in serra, perché non adatti al clima montano.

Se il menù “Cook the mountain” è una sorpresa, rimangono a disposizione alcuni piatti considerati veri e propri classici dell’Atelier Moessmer, i quali possono essere ordinati in aggiunta alla degustazione: sono la tartare di coregone, gli gnocchi di rapa rossa e la tarte tatin (ciascuno dal costo di 40 euro a persona). A proposito di prezzi: quanto costa mangiare nel ristorante di Niederkofler? Il menù degustazione ha un prezzo di 320 euro, bevande escluse. Se si vuole il servizio completo, l’abbinamento vini costa 220 euro e l’abbinamento analcolico 160 euro.