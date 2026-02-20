Quanto costa mangiare al ristorante Casa Perbellini 12 Apostoli

Quanto costa mangiare a Casa Perbellini 12 Apostoli di Verona, il ristorante da Tre Stelle della Guida Michelin dello chef Giancarlo Perbellini

Nella puntata di MasterChef andata in onda su ‘Sky Uno’ giovedì 19 febbraio 2026, i concorrenti sono entrati nella cucina del ristorante tristellato Casa Perbellini 12 Apostoli, cimentandosi in una delle sfide più impegnative di tutta la stagione. Molti spettatori, nel guardare gli aspiranti chef, si sono chiesti quanto costa mangiare nel prestigioso ristorante di Verona: scopriamolo insieme.

Ristorante Casa Perbellini 12 Apostoli: i percorsi degustazione e il costo

Sul sito ufficiale del ristorante Casa Perbellini vengono illustrati tre percorsi degustazione ispirati a stagionalità e memoria. Uno si chiama ‘Io e Silvia’ e come descritto dallo chef Giancarlo Perbellini è “un percorso dentro al sogno mio e di mia moglie Silvia con piatti nuovi o del passato presente”.

Il menu è composto da: Benvenuto di Casa Perbellini; Il mio wafer… tartàre di branzino, caprino, liquirizia; Gambero rosso vs gambero rosso; Tagliolino all’uovo, storione affumicato e lievito di birra croccante; Petto di pernice al vapore glassato alla “pearà”; Dessert à la carte & Una dolce passeggiata X la città. Il menu è inteso per l’intero tavolo al costo di 230 euro a persona.

Un altro percorso, intitolato ‘Storie di casa’, rappresenta un viaggio speciale nei piatti storici di chef Tre Stelle della Guida Michelin, Giancarlo Perbellini. I piatti sono: Benvenuto di Casa Perbellini; Il mio wafer… tartàre di branzino, caprino, liquirizia; Ricciola, emulsione d’alga e limone, guazzetto alle vongole; Sogliola, porro glassato e “Crema Rossini”; Raviolo con ragù di animelle e spugnole, burro nocciola; Capriolo glassato allo jus di cappone, polvere di gamberi di fiume, cremoso di rosmarino; Dessert à la carte & Una dolce passeggiata X la città. Anche qui il menu è inteso per l’intero tavolo al costo di 250 euro a persona.

Il terzo percorso degustazione presente sul sito ufficiale di Casa Perbellini 12 Apostoli si chiama ‘L’Essenza’ ed è lo speciale menu vegetariano senza glutine e latticini. I piatti: Benvenuto di Casa Perbellini; Insalata, castagne, datteri e cavolfiore; “Sbrisa” Pleurotus al BBQ, rosmarino e sottobosco; “Pasta e fagioli”; Gnocchi fritti di ceci, spuma di tahina, emulsione alla salvia; Dumpling di patate e verza glassata, brodo di lenticchie; Dessert à la carte & Una dolce passeggiata X la città. Il costo è di 220 euro a persona.

Sempre sul sito si legge che à la carte è “possibile scegliere due piatti dai menù degustazione al costo di 220,00 euro a persona oppure tre piatti al costo di 240,00 euro a persona”. Per tutti i percorsi degustazione, il sommelier è lieto di accompagnare i commensali con un abbinamento vini da 120 euro a persona per 3 calici o da 180 euro a persona per 5 calici.

Dove si trova il ristorante Casa Perbellini 12 Apostoli

Il ristorante Casa Perbellini 12 Apostoli, protagonista della prova in esterna della puntata di MasterChef Italia di giovedì 19 febbraio 2026, si trova in Vicolo Corticella San Marco a Verona.

Nel 2025 è stato insignito delle Tre Stelle della Guida Michelin, il massimo riconoscimento della mitica “rossa”. Il locale, negli attuali spazi veronesi, è stato aperto nel 2023: per il restyling lo chef scelse l’archistar di fama mondiale Patricia Urquiola.

Chef Giancarlo Perbellini, nel corso della sua straordinaria carriera, ha ricevuto diversi riconoscimenti; restando a tema Michelin, nel 1996 ottenne Una stella con il Ristorante Perbellini di Isola Rizza e sei anni più tardi le Due stelle; nel 2015 arrivò Una stella con il ristorante Dopolavoro di Venezia e nel 2015 Due stelle per il ristorante Casa Perbellini.