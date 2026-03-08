Quanto costa mangiare nel ristorante Piazzetta di Cracco a Roma

Presso il nuovo e lussuoso Corinthia Rome Hotel ha aperto anche il ristorante all day dining Piazzetta con menu sempre firmato da Carlo Cracco

Appassionata di viaggi, di trail running e di yoga, ama scoprire nuovi posti e nuove culture. Curiosa, determinata e intraprendente adora leggere ma soprattutto scrivere.

Carlo Cracco, dopo aver costruito il proprio locale a Milano, ha deciso di puntare anche sulla Capitale con un nuovo progetto all’interno del prestigioso Corinthia Rome. Il gruppo alberghiero ha, infatti, aperto la sua prima struttura ricettiva in Italia nel cuore del centro storico della capitale. Il progetto romano dello chef non si limita a un solo ristorante. All’interno dell’hotel si trovano un ristorante fine dining e una proposta più informale, aperta durante tutto l’arco della giornata. Proprio quest’ultimo è Piazzetta, il ristorante all-day dining che rappresenta l’opzione più accessibile per chi desidera assaggiare la cucina firmata Cracco.

Menu e prezzi del ristorante Piazzetta di Cracco

Il menu della Piazzetta è pensato per gli ospiti dell’hotel Corinthia, romani e turisti che desiderano concedersi una pausa gastronomica in un contesto raffinato ma meno formale rispetto al ristorante dello chef. La carta propone una cucina con piatti della tradizione romana e classici della gastronomia italiana.

Tra le proposte più leggere spiccano le insalate, che rappresentano l’opzione più accessibile del menu. Si parte da circa 20 euro per una semplice insalata verde o mista, mentre preparazioni più elaborate, come la Caesar salad con pollo o la caprese, arrivano a circa 25-26 euro. Tra le opzioni più originali troviamo anche l’insalata nizzarda con salmerino marinato 27 euro e la classica puntarelle alla romana a 25 euro.

Un’altra sezione molto richiesta è quella dei sandwich e tramezzini, ideali per un pranzo veloce ma di qualità. Qui i prezzi vanno dai 22 ai 35 euro circa. Si può scegliere tra avocado toast, toast con prosciutto arrosto e formaggio, oppure versioni più ricche come il club sandwich. Curiosa anche la presenza del maritozzo salato farcito con pomodoro e porchetta oppure con ricotta e cicoria, entrambi a 22 euro.

Per chi cerca un’esperienza più ricca, la carta degli antipasti offre una selezione di piatti tra i 25 e i 32 euro. Tra le proposte più interessanti troviamo carciofi alla romana, parmigiana di melanzane, mozzarella in carrozza con puntarelle e alici oppure tartare di pesce e carpaccio di manzo con tartufo nero. Non manca una selezione di salumi e formaggi italiani, pensata per condividere al tavolo.

Tra le opzioni più lussuose del menu compare anche il caviale, servito con le classiche guarnizioni, con prezzi che possono superare i 300 euro a seconda della tipologia e della quantità scelta. Gli Spaghettini con Oscietra V20 Volzhenka (30gr.) vengono 140 euro.

La sezione dei primi piatti propone alcuni grandi classici della cucina italiana e romana. Spaghetti al pomodoro (27 euro), tonnarelli cacio e pepe (25 euro) e rigatoni alla carbonara rappresentano (29 euro) il cuore della proposta. Per chi ama il pesce, le linguine alle vongole con broccolo romanesco e bottarga arrivano intorno ai 32 euro.

I secondi piatti si collocano invece nella fascia più alta del menu. Qui troviamo proposte di carne e pesce tra i 45 e i 50 euro, come spiedino di mazzancolle con verdure, tempura di calamari e gamberi, oppure agnello scottadito con patate gratinate. Tra le portate più scenografiche spicca la Fiorentina frollata 40 giorni, proposta a peso e pensata per due persone.

Non manca anche una selezione di pizza e burger, con prezzi tra circa 22 e 35 euro, pensata per chi desidera una proposta più informale. Per concludere il pasto, il menu propone una scelta di dessert classici e contemporanei tutti intorno ai 18 euro: tiramisù, millefoglie con ricotta e visciole, bignè alla vaniglia del Madagascar oppure il “maritozzo mio”, interpretazione creativa del dolce romano.

La carta dei vini è molto ampia e include etichette italiane e internazionali, con calici a partire da circa 14-20 euro e bottiglie che superano i 100 euro. Non mancano champagne, Franciacorta e cocktail.

I nuovi ristoranti romani di Cracco a Roma

La Piazzetta rappresenta solo una parte del progetto gastronomico firmato da Carlo Cracco a Roma. All’interno del Corinthia Rome trova spazio anche il ristorante gastronomico Viride by Carlo Cracco, la proposta di fine dining dello chef. Il nome “Viride” deriva dal latino viridis, cioè verde, un riferimento simbolico ai paesaggi collinari che circondano la città. Qui il percorso degustazione viene proposto a circa 220 euro a persona, ed è pensato per l’intero tavolo. Accanto al menu degustazione è disponibile anche la scelta à la carte.

Accanto a Viride e alla Piazzetta, l’hotel ospita anche l’Ocra Bar, pensato come spazio per colazioni, tè pomeridiani e aperitivi. Questa nuova struttura alberghiera, Hotel Corinthia, si trova in Piazza del Parlamento, nel rione Campo Marzio. La location è particolarmente suggestiva perché nasce dal recupero di un grande edificio dei primi del Novecento, progettato dall’architetto Marcello Piacentini e in passato sede della Banca d’Italia.