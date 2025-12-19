Quanto costa mangiare nei ristoranti stellati in Italia a Natale 2025: i prezzi e i menu per le festività dei locali premiati dalla Guida Michelin

Sono tanti i ristoranti stellati italiani che in vista del Natale 2025 propongono menu speciali, sia per il cenone della Vigilia che per il pranzo del 25 dicembre: scopriamo quanto costa mangiare nei locali che vantano il prestigioso riconoscimento della Guida Michelin.

Quanto costano i menu di Natale 2025 nei ristoranti stellati d’Italia

Il menu natalizio del nuovo ristorante Tre Stelle Michelin La Rei Natura del Boscareto Resort a Serralunga d’Alba è ideato dallo chef Michelangelo Mammoliti e comprende: capesante cloutée all’alga kombu, salsa al lardo dolce; fagioli di Centallo, guanciale di mare e salsa ai calamari arrostiti; gnocco di patate, profumi domenicali; ravioli di zucca, caldarroste e mela cotogna; filetto di trota in carpione del 1991; faraona glassata alla Marengo, condimento Bonaparte; sorbetto all’uva fragola, veli di barbabietola, zuppetta al combawa; agrumi nella loro essenza. Il costo di 280 euro a persona (160 euro abbinamento vini, 6 calici).

Il ristorante Famiglia Rana, nuovo Due Stelle Michelin, offre ai commensali la possibilità di scegliere tra i menu degustazioni dell’inverno invece che proporre un menu ad hoc: si chiama ‘Ricomincio da Tre’ il menu con i piatti signature del locale, disponibile in 6 portate a 130 euro, 8 portate a 150 euro e 10 portate a 185 euro (abbinamento vini rispettivamente a 80, 100 e 130 euro).

La Riviera Ligure vanta bene due nuovi ristoranti stellati nella nuova Guida Michelin 2026 e tra questi l’unico a proporre un menu natalizio è Rezzano Cucina e Vino a Sestri Levante. Le portate comprendo: cappone, songino, melograno; la scarpetta del contadino; cappelletti in brodo; ravioli a “ü tuccu”; orata, insalata d’inverno, agrumi di liguria; cappon Magro; panettone e zabaione. Il costo è di 120 euro a persona.

A portare la Stella Michelin al ristorante Procaccini di Milano è lo chef Amin Haziri della scuola di Antonino Cannavacciuolo. Il menu natalizio del locale milanese costa 280 euro a persona ed è composto da: benvenuto dello Chef. Gambero rosso di Mazara del Vallo, barbabietola e limone salato; cozze, sedano rapa, limone e funghi porcini, Gambero rosso di Mazara del Vallo, zucca, mandorla e ‘nduja; spaghetto di Pastificio Graziano, anguilla affumicata, emulsione di frutto della passione e salsa al nero di seppia, Plins all’anatra, foie gras e fondo d’anatra; branzino, tartufo nero, zucchina e cacciucco di pesce; pre dessert; vaniglia, mandarino e pompelmo; piccola pasticceria.

Menu speciali per cenone della Vigilia e pranzo del 25

Chef Andrea Martinelli del ristorante Olio a Origgio, nuova stella della Guida Michelin, ha preparato un menu natalizio a base di pesce, al costo di 100 euro a persona, bevande escluse: aperitivo di benvenuto con pan brioche tostato, burro di Normandia, acciughe del Cantabrico; Pala romana, cicale di mare, lardo, pomodoro e prezzemolo; baba, insalata russa e piparra; baccalà mantecato, noci e peperoni; tonno vitellato; tortellini di gallinella, brodo di gallina e giallo zafferno; cannelloni di fassona; scorfano all’acqua pazza con pomodorini del Piennolo del Vesuvio ; mandarino, cioccolato bianco e vaniglia; panettone di Olio e zabaione al Marsala.

Sempre tenendo conto dei nuovi ristoranti stellati, il prezzo del menu della Vigilia di Natale al ristorante Luca’s di Firenze è di 170 euro a persona (abbinamento con 6 calici di vino: 75 euro), mentre quello del pranzo del 25 dicembre è di 175 euro a persona (abbinamento di 7 calici di vino a 75 euro a persona).

Tra i ristoranti che vantavano già il prestigioso riconoscimento della Guida Michelin, si può citare Il Pagliaccio a Roma (Due Stelle) per che la cena della vigilia prepara un menu al prezzo di 350 euro a persona, bevande escluse, composto da: sgombro, bulgur e yogurt fumé; baccalà, patate e caviale; gambero, uvetta e puntarelle; tagliolini, calamaro e rapa rossa; tortello, mela cotogna e anguilla; rombo alla diavola e arancia; cavolfiore e tartufo; mandarino, mandorla e cioccolato; coccole finali.