Lo chef Ciccio Sultano è famoso per il suo ristorante stellato che si trova proprio in centro a Ragusa: ecco il menu e quanto costa mangiare lì

Quando si parla di alta cucina siciliana, il nome di Ciccio Sultano è tra i primi a emergere. Chef pluripremiato e interprete della tradizione locale, Sultano ha fatto di Ragusa Ibla una vera destinazione gastronomica. Grazie al suo Ristorante Duomo, incastonato in una delle strade barocche più suggestive della città e affacciato sul Duomo di San Giorgio, Ciccio Sultano regala un’esperienza culinaria di alto livello.

Quanto costa mangiare al Ristorante Duomo di Ragusa

Il Ristorante Duomo si trova all’interno di un edificio storico, Palazzo La Rocca, che è stato anche set del film “Divorzio all’italiana” con Marcello Mastroianni. La cucina, di altissimo livello, usa ingredienti naturali e locali tanto che il ristorante è stato premiato con due stelle Michelin. Secondo il menu di novembre 2025, pubblicato sul sito ufficiale, le proposte principali sono tre menu degustazione, tutti serviti all’intero tavolo, con la possibilità di ordinare i piatti anche à la carte.

Il menu Stupor Mundi, dedicato alla degustazione di cibo, prevede 8 portate al costo di 198 euro, con un abbinamento di vini a 50 euro, per un totale di 248 euro. È il percorso più completo e rappresentativo della cucina di chef Sultano. L’esperienza va dalla tartelletta di crostacei alla “caprese di mare”, dagli spaghetti mon amour con labbra di mitili e murena fino alla minestra matriarcale di zucca invernale. I secondi spaziano dall’agnello di pascolo al maialino nero dei Nebrodi, fino a chiudere con dessert iconici come la cassata siciliana o il percorso simbolico OlioSaleGrano.

Più essenziale ma comunque sorprendente è Siquilia, degustazione di 4 portate a sorpresa, proposta a 150 euro, con possibilità di aggiungere 4 calici di vino a 50 euro. È il menu ideale per chi vuole avvicinarsi alla cucina dello chef senza affrontare il percorso più lungo. Per gli appassionati di enologia c’è Movimento, degustazione di vino che costa 95 euro.

Un elemento interessante è la possibilità di arricchire l’esperienza: oltre alla degustazione scelta, si possono aggiungere tre portate extra al costo di 25 euro ciascuna. Tra queste figurano piatti come le busiate con sarde e alici, il piccione con fava Tonka o il gelato al latte con arachidi e marasche. Non mancano note che raccontano l’approccio etico del ristorante: l’uso di prodotti naturali, la possibilità rara ma dichiarata, di trovare piccoli insetti nelle preparazioni.

Chi è Ciccio Sultano e la partecipazione a MasterChef

Nato in Sicilia e profondamente legato alla sua terra, Ciccio Sultano è uno degli chef che più hanno contribuito a rendere popolare la cucina siciliana in chiave contemporanea. Nel sito internet ufficiale dello chef si legge: “Ciò che faccio è qualcosa di moderno, ma anche totalmente mio. Nei piatti c’è la terra in cui vivo. Il cuoco è uno che trasforma.” Oltre al ristorante in centro a Ragusa lo chef ha anche uno shop online dove è possibile ordinare diversi ingredienti, come quelli per realizzare la pasta al pomodoro piccante e mollica di pane.

Accanto allo chef Sultano, un ruolo fondamentale è ricoperto da Gabriella Cicero, direttore generale del ristorante. Gabriella organizza e dà visione a questo progetto gastronomico. In questi giorni, il grande pubblico della televisione è tornato a parlare di Ciccio Sultano e della suca perché lo chef parteciperà MasterChef Italia. In particolare, sarà presente nella puntata in onda giovedì 15 gennaio sempre con protagonisti i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Durante lo show i concorrenti dovranno affrontare un altro ‘Skill Test’ che vedrà al centro proprio chef Ciccio Sultano e la cucina siciliana.