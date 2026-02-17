Chef Cannavacciuolo ha aperto in occasioni delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 un Banco di Cannavacciuolo a Casa Lombardia 2026, ecco menu e costi

Le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 non sono soltanto una celebrazione dello sport, ma anche un’occasione per raccontare al mondo la cultura e la cucina italiana. In questo scenario, infatti, il cibo ha assunto un ruolo centrale, diventando parte integrante dell’esperienza olimpica sia per gli sportivi sia per i visitatori. Tra i progetti più interessanti presenti durante i Giochi c’è il Banco di Cannavacciuolo, un format gastronomico firmato da Antonino Cannavacciuolo che porta la cucina d’autore in una dimensione più accessibile. Ma quanto costa davvero mangiare al Banco di Cannavacciuolo durante Milano Cortina 2026? E cosa si può trovare nel menu?

Banco di Cannavacciuolo durante le Olimpiadi: cos’è e dove si trova

Il Banco di Cannavacciuolo è il bistrot informale ideato dallo chef campano, già sperimentato in altre città italiane, come Napoli. Ora l’idea è stata reinterpretata in occasione delle Olimpiadi e il Banco ha aperto anche a Milano all’interno di Oasi Life Experience – Casa Lombardia 2026. Questo è uno spazio pubblico inaugurato sotto Palazzo Lombardia. Casa Lombardia 2026, infatti, è stata concepita come un hub aperto che, fino al 15 marzo, potrà ospitare incontri, talk, installazioni ed eventi legati ai Giochi Olimpici.

Il Banco di Cannavacciuolo si è qui inserito come presidio gastronomico, aperto con orario continuato dalle 8 alle 22. Il format viene descritto come “street food d’autore“, ovvero una sintesi tra l’eccellenza dello chef e alcuni cibi tipici della cucina italiana, in particolare quella partenopea. Il risultato è una proposta pensata per essere consumata anche in piedi o durante una pausa veloce tra un evento e l’altro, senza rinunciare alla qualità.

Parallelamente alla dimensione informale del Banco, Casa Lombardia ha ospitato anche cene stellate al 39° piano del Belvedere di Palazzo Lombardia. Non distante, invece, sorge il Villaggio Olimpico di Porta Romana, dove la ristorazione è ben diversa perché calibrata sulle esigenze nutrizionali degli atleti e organizzata con un sistema di monitoraggio delle esigenze, delle diete e delle allergie.

Cosa si mangia al Banco di Cannavacciuolo e quanto si spende

L’offerta del Banco di Cannavacciuolo copre l’intera giornata, dalla colazione fino alla cena. Il menu propone panini gourmet, piatti caldi della tradizione, insalate e un’ampia selezione di dolci e snack.

Tra le proposte spicca il Supplì a 7,50 euro mentre il cuoppo di Antonino viene 16 euro. Per chi cerca qualcosa di più sostanzioso ci sono sia le lasagne, con il ragù o vegetariane che costano rispettivamente 15 e 16 euro, che la parmigiana di melanzane a 16 euro. Le polpette al sugo vengono 16 euro mentre le melanzane al funghetto 11 euro. Sono disponibili anche delle insalate come la Nizzarda al tonno e la Caesar Salad a 19 euro mentre la Caprese di bufala costa 15 euro.

Anche per quanto riguarda i dolci la scelta è ampia. Sono presenti i classici croissant in varie opzioni (vuoto, integrale e vegano) con prezzi che si aggirano attorno ai 3-5 euro. Sono poi presenti anche dolci della tradizione partenopea come il babà a 8 euro, la frolla a 9 euro e la sfogliatella a 3 euro.

Prezzi che si collocano in una fascia medio-accessibile, soprattutto considerando il contesto olimpico. La filosofia è quella di mantenere un equilibrio tra qualità e accessibilità. Tra le bevande, oltre ai tradizionali Spritz e Negroni, un ruolo simbolico è stato affidato al Fusettone di Galvanina, scelto come aperitivo legato ai Giochi e inserito nella proposta pomeridiana e serale.