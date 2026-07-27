Quanto è costato il matrimonio di Donnarumma in Puglia

Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante hanno detto "sì", convolando a nozze in Puglia: quanto costa affittare la splendida location del ricevimento

Il matrimonio di Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante è stato uno degli eventi mondani più attesi dell’estate: le nozze si sono svolte in Puglia in due location distinte, una per la cerimonia e l’altra per il ricevimento; presenti diversi ospiti vip, molti dei quali legati al mondo del calcio.

Quanto costa affittare la location del matrimonio di Donnarumma

Dopo la cerimonia celebrata nella chiesa di San Giorgio Martire, situata nel centro storico di Locorotondo, i novelli sposi e gli invitati si sono spostati in una esclusiva dimora immersa tra gli ulivi secolari di Savelletri.

La location scelta per il ricevimento è una storica masseria ottocentesca, completamente restaurata e trasformata in una struttura ricettiva di altissimo livello, tra le più apprezzate da chi desidera celebrare al meglio un matrimonio lontano dai riflettori.

La masseria si trova all’interno di una proprietà privata di circa otto ettari, poco distante dalle splendide spiagge pugliesi; la residenza dispone di cinque suite di lusso, una piscina privata, una palestra, ampi giardini e terrazze panoramiche. Se durante i normali soggiorni può ospitare circa dieci ospiti, per gli eventi arriva ad accogliere anche 150 persone, sfruttando gli spazi esterni tra i giardini, gli uliveti e la piscina.

Come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, sui principali portali specializzati è possibile conoscere i prezzi per l’affitto in uso esclusivo della masseria: si parte da 20.000 euro a settimana fino a superare i 53.000 euro nei periodi di maggiore richiesta, tendenzialmente d’estate.

Questi prezzi si riferiscono solo alla possibilità di riservare la location e vanno aggiunte le spese per il banchetto: le stime del settore, a tal proposito, parlano di un costo che si aggira tra i 200 e i 230 euro a persona. Bisogna poi prendere in esame altre voci come gli allestimenti floreali, l’illuminazione, le scenografie, il fotografo/videomaker, il Dj e/o la musica dal vivo, il noleggio degli arredi, il servizio wedding planner e gli eventuali spettacoli pirotecnici.

Gli ospiti vip del matrimonio di Donnarumma

Prima della cerimonia era rimasta top secret la lista degli invitati al matrimonio di Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante: alla cerimonia e al banchetto in Puglia sono arrivate diverse personalità, soprattutto del mondo del calcio.

Su ‘Il Fatto Quotidiano’ si leggono diversi nomi, a cominciare dall’ex commissario tecnico della Nazionale italiana Roberto Mancini: con lui alla guida degli azzurri, Donnarumma si è laureato campione d’Europa nel 2021, parando due rigori nella finalissima degli Europei contro l’Inghilterra.

Prevista la presenza di Erling Haaland, compagno di Gigio al Manchester City: l’attaccante della Norvegia, presente già in Italia dove sta trascorrendo le vacanze estive dopo le fatiche al Mondiale, si è presentato con un elegante abito nero e capelli raccolti, insieme alla compagna.

Tra gli invitati erano attesi anche il nuovo presidente della Figc Giovanni Malagò e Paolo Maldini, oltre ai compagni di Nazionale di Donnarumma, i centrocampisti Nicolò Barella e Sandro Tonali, rispettivamente in forza all’Inter e al Tottenham.

Pio e Amedeo, duo di comici pugliesi, sono stati l’anima della festa a fine ricevimento, sulle note del rapper portoricano Ozuna e del re della trap italiana Sfera Ebbasta.nici.