Quanto costa lo spumante di Elton John 0 alcol con uve italiane

Elton John ha annunciato il lancio di uno spumante senza alcol prodotto con uve italiane: quanto costa la bevanda del leggendario artista inglese

Elton John non smette mai di stupire: a 78 anni il leggendario artista inglese, vera e propria leggenda della musica, ha annunciato il lancio di uno spumante senza alcol prodotto con uve italiane, chiamato Elton John Zero.

L’annuncio di Elton John sul suo spumante

Dedicarsi a bollicine senza alcol è coerente con il passato di Elton John: il cantante britannico, infatti, non ha mai nascosto il suo burrascoso passato e una dipendenza che lo ha messo a dura prova, da cui è uscito agli inizi degli anni Novanta, gettandosi definitivamente alle spalle un periodo tormentato.

Una volta lasciata la bottiglia, Elton John ebbe una sorta di rinascita artistica, dando vita a una nuova fase della sua già straordinaria carriera: a distanza di anni, nel 2026 ha lanciato il suo spumante senza alcol con un annuncio sul proprio sito web ufficiale.

Lo spumante analcolico si chiama Elton John Zero ed è un Blanc de Blancs ottenuto con uve chardonnay che arrivano dal nord dell’Italia: viene prodotto in Germania partendo da mosti su cui agiscono lieviti che non producono etanolo. Nel processo, dunque, non c’è alcuna azione di dealcolazione, cosa che invece accade nella maggior parte dei vini no-low alcol.

Successivamente allo spumante vengono aggiunti altri ingredienti, tra i quali un estratto di tè verde, e poi l’anidride carbonica per una delicata presa di spuma. Sul mercato il posizionamento del prodotto è premium e rappresenta una valida alternativa a vini e spumanti classici, compreso lo champagne. Il costo di Elton John Zero è di 10 sterline a bottiglia, al cambio attuale poco più di 11,50 euro.

Spumante Elton John Zero: l’ispirazione

Sul sito ufficiale dei Elton John, ci sono le parole dello stesso artista riguardo il lancio del suo spumante senza alcol: “Elton John Zero è nato da un’idea semplice ma raffinata, quella di creare un mondo in cui, ogni momento di celebrazione, possa essere condiviso da tutti. Il nostro Blanc de Blancs a 0% di alcol cattura l’eleganza, la vivacità e la gioia di un tradizionale Blanc de Blancs, senza compromessi. Realizzato con grande cura, incarna al meglio l’arte dell’inclusione, invitando tutti ad alzare il calice e ad assaporare le bollicine per condividere la celebrazione senza tempo dello stare insieme”.

In tempi non sospetti lo stesso Elton John, tra i tanti vip internazionali che hanno investito in Italia, aveva detto: “Quando vuoi brindare a qualcuno, brindare con l’acqua non è la stessa cosa”. Lo spumante zero del baronetto inglese permette a chiunque di celebrare un momento importante con un bel brindisi, anche a chi, per un motivo o per un altro, non può bere bevande alcoliche. Elton John Zero è nato per consentire a tutti, attorno a un tavolo, di alzare il calice insieme.

Per l’etichetta, caratterizzata da un blu intenso e l’inconfondibile stella argentata con la “E”, l’ispirazione è arrivata direttamente dalla copertina di ‘Diamonds – The Ultimate Greatist Hits’, raccolta dei brani di maggior successo del cantante inglese, da ‘Your Song’ a ‘Candle in the Wind’, passando per ‘Rocket Man’, ‘Crocodile Rock’, ‘Goodbye Yellow Brick Road’ e ‘Don’t Go Breaking My Heart’.