Quanto costa la torta di Cannavacciuolo per la Festa della Mamma

Per la Festa della Mamma 2026 lo chef Cannavacciuolo ha deciso di realizzare una torta speciale che può essere anche personalizzata con una foto

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Antonino Cannavacciuolo è oggi uno degli chef più rappresentativi della cucina italiana contemporanea. La sua popolarità è esplosa anche grazie alla televisione, con programmi come MasterChef Italia, che lo hanno reso un volto familiare per milioni di italiani. Negli anni, lo chef ha dimostrato grande attenzione anche al mondo della pasticceria, lanciando collezioni di dolci dedicate alle principali festività. Natale, Pasqua e San Valentino sono diventati occasioni per proporre creazioni esclusive, e anche per la Festa della Mamma 2026 non manca una proposta pensata per celebrare.

Il dolce di Cannavacciuolo per la Festa della Mamma 2026

Nonostante le radici campane, lo chef Antonino Cannavacciuolo ha scelto il Piemonte come base della sua vita personale e professionale. Vive a Orta San Giulio, sul Lago d’Orta, uno dei borghi più suggestivi del Nord Italia che ospita anche Villa Crespi, il suo ristorante stellato. Da qui lo chef coordina molte delle sue attività tra le quali anche la creazione di dolci per le festività principali. Dopo la Festa del Papà 2026, infatti, Cannavacciuolo ha pensato ad una realizzazione speciale anche per festeggiare la mamma, ricorrenza che ricade la seconda domenica di maggio.

Come si può notare dal suo shop ufficiale, per la Festa della Mamma 2026, lo chef propone una torta con ingredienti selezionati e un formato fortemente personalizzabile. Si tratta della torta artigianale agli agrumi e alla vaniglia. La base del dolce è caratterizzata da una combinazione tra la nota agrumata di limone e arancia e la dolcezza della vaniglia. A rendere la consistenza particolarmente morbida contribuiscono ingredienti come burro di alta qualità e mandorle selezionate.

Uno degli elementi distintivi di questa proposta, però, è la possibilità di personalizzazione. Oltre alla versione classica con la scritta “Auguri Mamma”, è disponibile una variante in cui è possibile inserire una foto personalizzata. Questo dettaglio trasforma il dolce in un vero e proprio regalo speciale. La procedura di ordinazione è semplice e avviene direttamente nello shop online dello chef, dove si può caricare l’immagine e completare l’ordine.

Per quanto riguarda il prezzo, la versione standard del dolce da circa 360 grammi con la scritta di auguri ha un costo di 24 euro, mentre quella personalizzata con foto arriva a 30 euro.

Gli altri dolci nello shop di Cannavacciuolo

Accanto alla proposta dedicata alla Festa della Mamma, lo shop online dello chef Cannavacciuolo offre una selezione ampia e diversificata di dolci, cioccolatini e biscotti. Tra le creazioni più apprezzate spicca la crostata al cioccolato e al lampone, una combinazione che unisce la profondità del cacao alla freschezza del lampone. Anche i cuoricini di cioccolato rappresentano una scelta molto amata e sono disponibili in gusti come lampone e rosa, passion fruit e caramello salato. In questo caso la confezione da 70 grammi viene 23 euro.

Nello shop sono presenti anche le praline ripiene descritte come “ogni cioccolatino è un piccolo scrigno di Alta Pasticceria, dove il crunchy al lampone incontra l’aroma delicato della rosa e la dolcezza della ciliegia si sposa con i fiori di sambuco.” Non manca spazio per i dolci più legati alla tradizione come la sbrisolona alle nocciole e al cioccolato, la torta caprese alle nocciole e la torta alle mele. Tutte hanno prezzi che si aggirano tra i 15 e i 18 euro. Un po’ più costosa (24 euro) la torta cookies e noci pecan.

I biscotti diamanti, disponibili in gusti come vaniglia, pistacchio e cioccolato, sono invece pensati anche come idea regalo grazie alla confezione curata. Un prodotto particolarmente interessante è la pastiera napoletana, che richiama direttamente le origini dello chef. Tra le proposte più innovative, invece, ci sono le Choco Bombe, ovvero sfere di cioccolato che si sciolgono nel latte caldo trasformandosi in una bevanda cremosa (21 euro). Il catalogo si completa con diverse tipologie di crostate e con il celebre babà, disponibile in più varianti, tra cui quella al limoncello o al caffè. Non mancano poi alcune proposte vegane.